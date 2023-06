Il professore Silvio Buscemi eletto Presidente Società Italiana Obesità

PALERMO (ITALPRESS) – Il professore Silvio Buscemi, responsabile del “Programma Dipartimentale di Nutrizione Clinica, Obesità e Malattie del Metabolismo” del Policlinico è stato eletto Presidente della Società Italiana dell’Obesità (SIO) per il triennio 2025-27 al congresso nazionale tenutosi ad Abano Terme dall’8 al 10 giugno. “Profonderò il mio massimo impegno – afferma Buscemi – per favorire la cura delle persone con obesità anche da questa posizione. L’obesità è una malattia cronica che richiede un trattamento adeguato caso per caso, ed una attenta attività di prevenzione che deve essere condotta in famiglia, nelle scuole, nelle città. La dieta è ancora oggi il primo presidio per affrontare questa condizione, tuttavia disponiamo oramai del supporto di efficaci terapie farmacologiche, ed in alcuni casi anche chirurgiche, per assicurare un buon livello di salute alla maggior parte dei pazienti. Uguaglianza di accesso alle cure e la giusta attenzione del sistema sanitario nazionale sono oramai inevitabili rivendicazioni per i nostri, troppi, pazienti”.

“E’ compito di una società scientifica come la SIO – sottolinea il neopresidente eletto – farsi voce per sollecitare i più opportuni interventi ai diversi livelli decisionali. Purtroppo, il meridione d’Italia e, in particolare, la Sicilia, vantano il triste primato della più elevata prevalenza di obesità in Italia -conclude Buscemi-, anche questa è una diseguaglianza cui porre attenzione”.

foto: ufficio stampa Policlinico Palermo

(ITALPRESS).