Il Progetto Itaca compie 10 anni: al Pio Monte della Misericordia incontro dedicato alla salute mentale

Un convento quieto e funzionale racchiude un soleggiato cortile ed una allegra cucina solidale: è un luogo che ispira forza e calma al tempo stesso. E’ anche un indirizzo, unico in Campania, che medica con un fascio di energie del fare e la forza dell’empatia. Ubicato nel quartiere Chiaia, è la casa di Progetto Itaca. Ospita un miracolo che non ha equivalenti nell’assistenza pubblica o privata italiana: il Club Itaca dove dal lunedì al giovedì fino alle 17, i suoi “membri” si incontrano, vivono, pranzano e si sperimentano in laboratori e formazione a tutto tondo.

Dalle arti al linguaggio, dall’artigianato artistico alla poesia fino all’avvicinamento al mondo del lavoro e a piani di formazione specifica. In comune, una tessera molto speciale: l’aver riconosciuto di soffrire di un disturbo mentale e la volontà di volerlo affrontare per ritornare alla vita piena. Alla completa riabilitazione socio-lavorativa.

Il club Itaca Napoli è solo uno dei grandi interventi solidali della Fondazione Progetto Itaca, attiva a Milano dal 2012 che conta in totale 17 sedi in tutta Italia: un network di sostegno e cura portato avanti con la sola forza dei suoi qualificati volontari ed un parterre di donors privati.

La Fondazione italiana promuove programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della salute mentale e alle loro famiglie.

Sabato 26 ottobre 2024 dalle 9,30 il Pio Monte della Misericordia ospita un’importante giornata dedicata alla salute mentale ideata e promossa da Itaca Napoli che racconta i successi ed i traguardi a distanza di due anni dall’importante sfida lanciata da Itaca: fondare un’alleanza pubblica.

La giornata ricca di appuntamenti si apre con una discussione inaugurale, moderata da Titta Fiore, tra il presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ed altri ospiti tra cui la Sovrintendente del Pio Monte della Misericordia, Fabrizia Paternò di San Nicola, il presidente nazionale di Itaca Felicia Giagnotti, il Segretario Generale di Itaca Ughetta Radice Fossati, il presidente della Fondazione con il Sud, Stefano Consiglio, ed il presidente di Itaca Napoli Fabio Pignatelli.

In occasione dei dieci anni dall’istituzione di Progetto Itaca Napoli, la giornata si concentra sulla condivisione di questo traguardo con i rappresentanti delle istituzioni, i professionisti della salute, del mondo associativo e i partner che a vario titolo hanno accompagnato Itaca Napoli in questi anni. Dieci anni intensi durante i quali, grazie alla collaborazione tra professionisti della salute e volontari, Itaca ha sensibilizzato sulle tematiche legate alla salute mentale per rompere i tabù e lo stigma, promuovere la prevenzione e l’intervento precoce nei confronti dei disturbi psicologici. L’intento è rinnovare l’alleanza per la salute mentale, proposta da Itaca Napoli nel marzo del 2022, durante il convegno Una comunità per la salute mentale e sancita oggi dalla sesta missione del PNRR, denominata Prendersi cura della salute mentale e dal terzo obiettivo dell’ Agenda Onu 2030 che riguarda la promozione del benessere e della salute mentale.

Tra gli interventi si segnala quello di Dario D’Ambrosi, fondatore Teatro Patologico e di Gennaro Reder, direttore Club Itaca Napoli. Tra i laboratori si segnalano la stupenda mise en scene della compagnia del Piccolo Teatro in Libertà nata all’interno del Club Itaca Napoli con la cura di Emanuela Zincone, Qualcosa di grande romanzo a cura dei Soci del Club Itaca Napoli nato all’interno del corso di scrittura creativa e pubblicato per Rogiosi editore con la cura di Demetrio Baffa Trasci; oltre al laboratorio di Poesia curato da Bianca Varelli. Senza dimenticare l’artigianato artistico con i gioielli creati dai soci del Club Itaca a cura di Imma Marra. Una tavola rotonda aperta agli interventi della cittadinanza e condotta da Titta Fiore farà il punto sulla collaborazione interdisciplinare per la promozione della salute mentale.

Intervengono: Suor Simona Biondin (Fondazione Mater Dei), Giuliana De Lorenzo (Assessorato Scuola, Politiche Sociali e Giovanili Regione Campania), Armida Filippelli (Assessore Formazione Regione Campania) Claudia Noviello (Fondatrice Associazione La Scintilla); Antonio Procentese e Alessandra Raiola (Segreteria NapolinMente APS), Luisa Russo (Direttrice DSM Asl Napoli 1 Centro), Gaia Sampogna (Università Vanvitelli), Raffaele Sibilio (Università degli Studi di Napoli “Federico II”), Luca Trapanese (Assessore alle Politiche Sociali Comune di Napoli). Conclude Felicia Giagnotti.

L’intensa giornata di dibattiti e di laboratori si conclude con un brindisi alle 13.