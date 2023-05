Il Programma GOL e i vantaggi per le aziende

Con un obiettivo di 3 milioni di beneficiari entro il 2025, il Programma di Garanzia Occupabilità Lavoratori è entrato a pieno nella sua fase operativa. Non solo formazione per le persone in cerca del primo lavoro o di un miglioramento di carriera e non solo accompagnamento e orientamento al lavoro.

Il Programma Gol, sull’intera scala nazionale, prevede precise agevolazioni e incentivi anche per le aziende che assumono i corsisti che escono dai percorsi previsti. Di questa opportunità parla L’incentivo del lunedì di questa settimana.

Quali sono i vantaggi per le aziende?

Il primo vantaggio indiscusso per le aziende che assumono i corsisti del Programma Gol è quello di avere in organico personale nuovo con competenze appena formate. Cosa vuol dire? Che le aziende possono tranquillamente bypassare il periodo di formazione “generale” che ogni nuovo ingresso deve sostenere, e passare direttamente al training specifico che serve per lo specifico posto di lavoro.

La formazione aziendale iniziale diventa, quindi, più snella e soprattutto mirata ad ottenere obiettivi più immediati e specifici.

Ma c’è un secondo vantaggio, di natura prettamente economica, che interessa le aziende che assumono i corsisti del Programma Gol. Ossia la possibilità di matchare con la misura tutti i possibili incentivi all’assunzione presenti al momento.

Cosa vuol dire? Che non solo il personale che entra in organico è formato e pronto al lavoro, ma porta con sé importanti benefici fiscali per l’assunzione stessa. . Si tratta di un vero e proprio mix di agevolazioni che possono essere attivate sulle diverse tipologie di contratto di lavoro.

Il webinar Time Vision in programma il 30 maggio

Di questo particolare aspetto del Programma Gol parlerà il webinar in programma il prossimo 30 maggio, dalle 15:30 alle 16:30, dal titolo “Programma GOL: inserimenti lavorativi e sgravi per le assunzioni”. La partecipazione al webinar vale un credito formativo professionale per i consulenti del lavoro iscritti in piattaforma.

Per maggiori info: https://www.timevision.it/eventi/webinar-programma-gol-inserimenti-lavorativi-e-sgravi-per-le-assunzioni-30-maggio-2023/