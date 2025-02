Il Protoclone, l’androide coi muscoli che spaventa i social

Un umano sintetico con sistema scheletrico e vascolare

Milano, 22 feb. (askanews) – Un robot androide che riproduce accuratamente l’anatomia umana, muscoli e scheletro compresi. Si chiama Protoclone V1, l’ultima creazione dell’azienda Clone robotics, descritto come “il primo bipede androide muscolo-scheletrico”.Il video mostrato sui social per presentare il robot ha suscitato grandi reazioni, molte di inquietudine per l’aspetto contemporaneamente così umano e così disturbante dell’androide, un umano sintetico e senza volto. I creatori hanno detto di essersi ispirati alla serie tv “Westworld” per l’estetica.Il clone è dotato di un sistema di muscoli costruito con una tecnologia detta Myofiber, inventata dall’azienda, un sistema scheletrico con tutte e 206 le ossa del corpo umano, un sistema nervoso con telecamere e sensori e un sistema vascolare con una pompa elettrica da 500 watt.