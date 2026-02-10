Il Provolone del Monaco Dop compie 20 anni: cortometraggi in gara per raccontare la tradizione

Vent’anni di riconoscimento Dop diventano un racconto per immagini. Il Consorzio di tutela del Provolone del Monaco Dop lancia un concorso di cortometraggi per celebrare una delle eccellenze casearie della Penisola sorrentina, invitando filmmaker, scuole di cinema e videomaker indipendenti a confrontarsi con la storia e l’identità di un prodotto simbolo della Campania.

Il concorso, intitolato “Il gesto e la memoria: Provolone del Monaco Dop – 20 anni di tradizione casearia della Penisola sorrentina”, è aperto a professionisti e non e punta a valorizzare i legami culturali, antropologici e umani che ruotano attorno al formaggio e al suo territorio d’origine. I partecipanti dovranno realizzare un corto della durata compresa tra 3 e 10 minuti, capace di raccontare o reinterpretare la tradizione del Provolone del Monaco Dop.

In palio tre premi in denaro: 1.000 euro al primo classificato, 500 euro al secondo e 250 euro al terzo. La cerimonia di premiazione è in programma il 24 maggio nella Sala delle Colonne della SS. Trinità di Vico Equense. Il termine ultimo per l’iscrizione al concorso è fissato al 30 aprile.

“È un’occasione per celebrare non solo un formaggio, ma un patrimonio di saperi e di gesti che appartiene alla nostra comunità”, spiega Giosuè De Simone, presidente del Consorzio di tutela. Le opere dovranno essere inviate via mail all’indirizzo info@provolonedelmonacodop.it, allegando il link per la visione del corto, la scheda d’iscrizione, la liberatoria firmata, una sinossi (max 1.000 battute) e una breve bio dell’autore o del regista (max 800 battute).

Il concorso si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione del Provolone del Monaco Dop, formaggio prodotto con latte vaccino e stagionato per almeno sei mesi, le cui origini risalgono al Settecento, quando i pastori del Vomero si spostarono sui Monti Lattari, dando vita a una produzione legata al territorio e alle sue condizioni ambientali.

“Febbraio segna anche la conclusione del progetto Lost.Eu”, aggiunge Vincenzo Peretti, direttore scientifico dell’iniziativa. “Il percorso delle otto piccole Dop italiane si chiuderà con una settimana di degustazioni a Malmö, in Svezia. Nei prossimi giorni saranno diffusi tutti i dettagli”.