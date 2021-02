Il punto Covid a San Pietroburgo

Il sito web del Consolato Italiano a San Pietroburgo di cui il Console Generale Francesco Forte comunica che in base ai dati ufficiali diffusi dal sito ufficiale del Governo russo e da quello delle Autorità di San Pietroburgo, alla data del 25 gennaio 2021 sono 560.122 i casi di positività al COVID-19 accertati nella circoscrizione consolare di San Pietroburgo, su 3.738.690 registrati nell’intera Federazione Russa. Alla data del 25 gennaio nella sola città di San Pietroburgo i pazienti trovati positivi al COVID-19 a partire dal 1 marzo 2020 sono in tutto 321.709 (2.116 nuovi casi rispetto al giorno precedente), tra cui 9.374 morti e 209.671 guariti. Nelle ultime 24 ore, 14.958 persone sono state esaminate per il coronavirus a San Pietroburgo. I restanti casi nella circoscrizione consolare sono così distribuiti: 29.375 nella regione di Leningrado (di cui 26.450 guariti e 371 morti), 42.055 nella regione di Murmansk (di cui 38.054 guariti e 788 morti), 31.111 nella regione di Vologda (di cui 26.407 guariti e 583 morti), 28.565 nella regione di Pskov (di cui 16.461 guariti e 112 morti), 49.765 nella regione di Arkhangelsk (di cui 49.765 guariti e 458 morti), 23.075 nella regione di Novgorod (di cui 18.759 guariti e 110 morti), 34.467 nella Repubblica di Carelia (di cui 29.105 guariti e 214 morti).