Il punto di non ritorno, più che temibile per le aziende, è addirittura micidiale se a andare vicino a esso sono soggetti in lite

Gli economisti di azienda, per l’analsi della redditività delle loro assistite, hanno preso ormai da anni in considerazione con modelli matematici sempre più precisi, un fenomeno negativo che si va diffondendo sempre più. È lo stesso che, nel Paese, si stà manifestando con frequenza crescente in ogni fascia di dimensioni e campo di azione dell’imprendotoria. Si tratta della diseconomia di produzione del processo adottato. In definitiva esso non produce valore aggiunto, bensi crea perdite. Un pericolo della stessa caratura si è posizionato tra la Russia e l’ Ucraina, impegnate a combattersi oramai all’incitca da quattro anniSuccede che, nella partita in corso, si sono avvicinate diverse altre squadre di supporto, parte – la maggiore – al fianco dell’Ucraina, la rimanente al fianco della Russia. Saltata la riunione degli addetti ai lavori in programma per lunedì prossimo a Berlino, andando così la vicenda, al più potrà “lavorare” un gruppo di controfigure che, nella migliore delle ipotesi, non prenderà decisioni strategiche. Che faranno nel mentre la UE e il blocco occidentale nel suo insieme? Oggi è sabato e i vari fantini fanno, o almeno tenteranno di farla, pausa per riprendere la

corsa dopo il week end. Non sará possibile per chi deve agire strategicamente, di dare dimostrazioni tangibili di voler chiudere la vicenda perché non ne ha titolo. Nella migliore delle ipotesi oggi e domani saranno ricordati come un tranquillo week end di paura.Con l’augurio che un calcio di rigore ben centrato riesca a capovolgere la situazione.Tanto sognare non costa.