“Il ragazzo dai pantaloni rosa”, emozione tra gli scolari in sala: un monito per tutti nel ricordo di Andrea

di Elisabetta Longobardo e Anna Esposito

“Il ragazzo dai pantaloni rosa” è un film basato sulla storia di Andrea Spezzacatena di quindici anni, bullizzato dai suoi compagni di scuola che si tolse la vita il 20 novembre 2012. Il film invita alla riflessione su quanto sia difficile l’accettazione sociale e su quanto sia complicato crescere in un contesto che spesso etichetta le sfumature di ciascun individuo. Il film racconta con delicatezza e ironia la ricerca di sé e la figura di Andrea, con i suoi pantaloni rosa, diventa un simbolo di coraggio, autenticità e di un desiderio di essere liberi dalle etichette e dai giudizi. Il film parte dalla nascita del piccolo Andrea e dalla tenace voglia della mamma e del papà di farlo crescere con dei valori instaurando uno stretto rapporto con il figlio. Con il passar del tempo i genitori cominciarono a litigare, sempre di più, fino al punto di separarsi influenzando inevitabilmente la crescita di Andrea e del fratello minore Daniele. In questa fase Andrea aiuterà con grande maturità il fratello a sostenere questa situazione di stress familiare. Andrea diventerà adolescente e in sé crescerà una passione per il canto, tanto da fare un’audizione per cantare nel coro del Papa e lì incontrerà Christian, il suo futuro bullo. Inizierà le scuole medie con il grande entusiasmo di fare nuove amicizie e nella sua classe riconoscerà subito Christian. I due instaureranno un rapporto di amicizia e Christian ne approfitterà dell’occasione per farsi aiutare a scuola con i compiti. Durante l’anno conoscerà anche Sara, una figura importante per Andrea, che lo aiuterà nel suo percorso scolastico ed anche al di fuori. A fine anno scolastico Christian verrà bocciato e da qui inizierà un calvario per Andrea che verrà incolpato per il suo insuccesso. Da qui in poi verrà preso in giro ed il protagonista non potrà contare sull’aiuto di Sara, con cui non si vedeva più. A rappresentare bene questo periodo c’è la scena del ballo di fine anno scolastico con tutta la cattiveria del suo bullo. Insieme al suo gruppo, infatti, Andrea sarà invitato a travestirsi da donna con l’inganno che lo avrebbero fatto tutti. Quando scoprirà che sarà stato l’unico a travestirsi sarà anche umiliato e picchiato dai suoi compagni. In seguito Andrea verrà a conoscenza di una pagina facebook in cui lo deridono, diventando così lo zimbello di tutta la scuola, ma non si farà abbattere sfidando i bulli indossando i pantaloni rosa nonostante le offese sul suo orientamento sessuale. Nel corso del tempo la situazione iniziò a degenerare fino ad essere insostenibile psicologicamente per Andrea fino a pensare di mettere fine alla sua vita. Come ultimo desiderio decide di festeggiare il suo compleanno con le persone che più ama, la famiglia, che lo accontentano portandolo alle giostre. Sara deciderà di portargli un regalo prima del suo compleanno come segno di riunione ma, al termine dei festeggiamenti, Andrea darà un ultimo abbraccio alla madre tanto da farle percepire il suo malessere. Solo dopo il gesto estremo la madre scoprirà l’esistenza della pagina Facebook e di ciò che aveva subito il figlio. Da lì la donna ha dedicato e sta dedicando la sua vita a raccontare ai ragazzi il pericoloso uso ed abuso delle parole arrivando a scrivere il libro “Andrea oltre il Pantalone Rosa”. La narrazione del film è volutamente segnata da un tono leggero e ironico, che rende il suo racconto emotivamente potente. Non vengono mostrati il suicidio o le sue conseguenze, ma si esplorano le sue relazioni e le difficoltà che lo hanno portato a sentirsi senza via d’uscita. Il film si concentra sul contrasto tra la sua vivacità e il dolore che prova a causa del bullismo. Un film raccontato al The Space di Napoli che ha sconvolto la platea scolastica che ha partecipato all’evento. Un monito in un racconto nel ricordo di Andrea.