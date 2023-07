Il rapporto annuale dell’Istat: due video

Aumentare la diffusione delle analisi autorevoli degli andamenti economici e sociali rapporto annuale dell’Istat sulla situazione del Paese 2023.

Questa trentunesima edizione del Rapporto annuale dell’Istat, di cui proponiamo qui un sintetico resoconto, fornisce un’ampia base informativa e di analisi sulla situazione del Paese, in un quadro caratterizzato da notevoli opportunità, come quelle offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ma anche da nuovi elementi di crisi e incertezza. Il Rapporto adotta quest’anno una prospettiva di medio-lungo periodo, raccontando le trasformazioni demografiche, sociali, economiche e ambientali che hanno caratterizzato il nostro Paese negli ultimi anni. La consapevolezza delle interconnessioni tra questi aspetti, che incidono sul tessuto produttivo e sociale con modalità e velocità differenti, è necessaria non solo per misurarsi con la complessità del presente, ma anche per garantire l’avvio di una fase di sviluppo più equilibrato, sostenibile e inclusivo. L’Istat ha documentato a più riprese – nelle diverse edizioni del Rapporto annuale – l’impatto dell’emergenza sanitaria sull’economia e sulla società e l’acuirsi delle disuguaglianze nei redditi e nelle opportunità, anche in relazione alle differenze territoriali nella dotazione di infrastrutture e nell’accessibilità e qualità dei servizi. Negli ultimi due anni, il persistere di fattori di crisi a livello internazionale ha determinato la risalita dell’inflazione, generando nuove forme di povertà e nuove esigenze di servizi sociali.