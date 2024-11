Prima il sibilo poi l’esplosione che distrugge tutto

Milano, 31 ott. (askanews) – Il sibilo che anticipa l’arrivo del razzo che colpisce l’obiettivo. Delle immagini impressionanti che mostrano il momento in cui un attacco israeliano colpisce un gruppo di membri della difesa civile libanese nella città di Tiro, nel Libano meridionale, mentre erano in missione per salvare i primi soccorritori legati a Hezbollah colpiti da un precedente attacco israeliano.