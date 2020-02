Il re di Amazon dona 10 miliardi di dollari per la lotta ai cambiamenti climatici

Il numero uno di Amazon Jeff Bezos ha annunciato il lancio del «Bezos Earth Fund», per aiutare a combattere i cambiamenti climatici. L’uomo più ricco del mondo, dal suo profilo Instagram, ha annunciato che donerà al fondo 10 miliardi di dollari.«Voglio lavorare insieme ad altri sia per amplificare i modi conosciuti sia per esplorare nuovi modi di combattere l’impatto devastante del cambiamento climatico», ha scritto il miliardario. A partire da quest’estate, il magnate concederà sovvenzioni a scienziati, attivisti e altre organizzazioni che si impegnano per «preservare e proteggere la natura». Bezos ha un patrimonio netto stimato di oltre 130 miliardi di dollari, quindi l’impegno preso ne rappresenta quasi l’8%.