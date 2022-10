Il Reddito di Cittadinanza visto da un assistente sociale

Il governo Meloni si avvia verso una sua formazione nonché a guidare il Paese, che si dimena tra i postumi economici della pandemia, il conflitto bellico che minaccia una terza guerra mondiale, il caro bollette, che spinge a scelte immediate, con un’economia fortemente minacciata in ogni settore, lasciando immaginare tempi e mesi complicati per le imprese e per le famiglie. Uno degli argomenti più in voga è senza dubbio il Reddito di Cittadinanza (RdC), di cui in campagna elettorale si è fatto un gran parlare. La leader di Fratelli d’Italia si ritroverà sul tavolo parecchi dossier, e tra questi anche quello del reddito di cittadinanza. Il reddito, secondo quanto riportato da autorevoli testate, potrebbe vedere una prima sforbiciata con la manovra attesa per questo autunno. La “sostituzione” o “abolizione” del reddito di cittadinanza, potrebbe riservare più di una difficoltà al prossimo governo, è evidente che vi sono sacche di disagio nel Paese. La pandemia ha rivelato nuovi poveri. La povertà economica ha ripercussioni in ogni settore della vita: da quello educativo, perché restringe il campo delle possibilità di socializzazione, svago, delle opportunità di crescita formative, dei bambini; a quello sanitario, perché un cittadino per un esame diagnostico o un consulto medico, spesso è costretto a lunghe liste d’attesa. La povertà, dunque, porta ad un’esclusione sociale, che a lungo annienta e pone una persona e una famiglia ai margini della società e delle relazioni umane. Una misura di contrasto alla povertà è una misura globale e dunque, non solo economica, ma formativa, educativa, sanitaria. E’ questo il concetto base che non è ben chiaro alla classe politica, che vuole abbracciare le famiglie, ma senza pensare che si necessita di fondi e di professionisti nei vari settori. Investimenti che in tal senso sono fermi. Un concetto che non è chiaro a molti professionisti dell’aiuto, anche a quelli sanitari, che spesso presi anche dalle emergenze e dalle liste d’attesa, non concepiscono che un beneficiario del Reddito di Cittadinanza è un essere umano in carne ed ossa, portatore di un disagio che spesso esula da quello solo economico. Non è chiaro, però, anche al beneficiario del reddito, che molto spesso, non comprende perché viene convocato dai Servizi Sociali, vivendo quel colloquio, quell’analisi globale e familiare, come un’invadenza, perché spesso il reddito è concepito come una misura per sopravvivere.

Una misura di contrasto alla povertà è senza dubbio pilastro per un Paese civile e inclusivo, molte le nazioni europee ad averlo. L’Italia non è mai stata da meno, perché è bene ricordare che in principio vi era il SIA (Sostegno all’Inclusione Attiva), sostituito poi dal REI (Reddito di Inclusione), sino ad arrivare nel 2019 al famosissimo Reddito di Cittadinanza; che senza dubbio in alcuni suoi punti è discutibile, ma anche una misura necessaria. Due facce di una stessa medaglia: da un lato, in pochi anni e senza troppa fatica sono stati scoperti truffatori del famoso reddito per un totale di oltre 300 milioni di euro sottratti alle casse dello Stato e che non torneranno più indietro. Un dato reso noto nel giugno scorso dalla Guardia di Finanza in collaborazione con l’Inps che riguardano gli ultimi di 17 mesi (da gennaio 2021 a maggio 2022). Dall’altra aumenta la povertà assoluta, secondo i dati Istat, è quasi triplicata a 5.6 milioni di persone con un livello di spesa per consumi così basso da non garantire l’acquisizione dei beni e servizi essenziali per uno standard di vita minimamente accettabile. Spaventa e lascia riflettere come dai dati Istat, la povertà assoluta è tre volte più frequente tra i minori. Il mezzogiorno il territorio più fragile. L’immagine del prossimo futuro dati gli eventi mondiali presenti, non lasciano trapelare segnali di ripresa, anzi, e ciò lascia anche immaginare come il rischio per molti di finire sotto la soglia dell’indigenza sia concreto.

Quindi, che si chiami Reddito di Cittadinanza, o venga ribattezzato in altro modo, serve una misura che in modo univoco e globale abbracci le famiglie in stato di indigenza, con fattiva partecipazione del beneficiario, perché senza la motivazione e reale sua adesione nessun intervento ha senso e giunge ad un obiettivo. Ma, serve implementare anche il personale che opera in ogni servizio pubblico locale e a qualsiasi livello, un esempio sparso: Dipartimento per le dipendenze, Dipartimento di Salute Mentale, Medicina del Territorio. Implementare anche le occasioni di lavoro; ma non è possibile pensare all’occupazione di una persona, se questa non è formata. Basta incrociare i dati e notare come soprattutto nel mezzogiorno d’Italia, il titolo di studio di molti beneficiari si divide tra la licenza elementare e la licenza media, con difficoltà culturali e linguistiche, sconosciuto a loro l’utilizzo degli strumenti informatici più utilizzati nel mercato del lavoro. Come può una persona dunque accedere al tessuto lavorativo? E’ un evidente paletto, che non consentirà mai ai navigator impegnati nei Centri per l’Impiego di poter incrociare la domanda ad un’offerta di lavoro. Le politiche del lavoro hanno un ruolo centrale.

La povertà non è un argomento riservato al solo servizio sociale in via esclusiva, è un tema trasversale che come tale richiede il lavoro di rete e l’integrazione tra le diverse politiche, a livello nazionale e locale: politiche relative a famiglia, lavoro, abitazione, formazione di base e superiore, sanità, cultura e orientamento. Il coordinamento della misura andrebbe affidato ad un settore specifico, esplicitando chi presidia lo strumento e chi ha il compito di farsi parte attiva nel raccordo con gli altri per evitare sovrapposizioni, buchi normativi, intoppi gestionali o gabbie amministrative.

Un versetto del vangelo recita “i poveri li avrete sempre con voi” (Mc 14,7). Ciò significa che il fenomeno non potrà mai essere del tutto debellato. Questo non significa arrendersi, ma ritenere il tema attuale, sul quale investire risorse politiche e competenza, con gestione della cosa pubblica. La povertà va vista sempre con lo sguardo dell’oggi, tenendo conto della realtà e della specificità locale: questo serve ad evitare generalizzazioni e inutili strumentalizzazioni.