Il referendum come 25 Aprile della Giustizia

Il voto popolare non è un semplice atto tecnico: è un momento di responsabilità civica che chiama i cittadini a esercitare mente e cuore per migliorare le istituzioni.

Esiste un momento, nella vita di una nazione, in cui la tecnica deve tacere per lasciare spazio alla coscienza. Il referendum è esattamente questo: il ritorno del diritto alla sua sorgente, il popolo. Etimologicamente referendum significa “ciò che deve essere riportato”. È l’istante in cui la macchina dello Stato interrompe il suo moto per inerzia e interroga mente e cuore dei cittadini, restituendo loro la responsabilità ultima delle decisioni. In questo esercizio di sovranità, il dubbio autentico non va confuso con l’alibi per non scegliere. Sant’Agostino ci ha insegnato che l’errore e il dubbio — Fallor ergo sum — è la prova della nostra esistenza, ma oggi quel dubbio viene troppo spesso usato come uno scudo. Dire “non capisco” per non scegliere è un’abdicazione della Mente; votare “contro” qualcuno invece che “per” qualcosa è un tradimento del Cuore.

La parola stupido deriva dal latino stupere: restare immobili. La vera stupidità civile non è l’errore, ma l’inerzia. Restare fermi mentre la realtà cambia e chiede risposte nuove è un lusso che una democrazia non può permettersi.

Oggi la macchina della giustizia italiana presenta ingranaggi segnati da correntismi e sovrapposizioni di ruoli che minano fiducia e imparzialità. La separazione delle carriere, l’autonomia degli organi di autogoverno e il sorteggio dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura non sono tecnicismi: sono interventi necessari per restituire equilibrio e credibilità a un sistema che deve funzionare al servizio dei cittadini.

Lo ricorda con lucidità il PM Giuseppe Visone, secondo cui la Costituzione è “eterna” perché può essere cambiata. Non è un monumento immobile, ma un organismo vivo che evolve senza tradire i valori che custodisce.

In Campania questo coraggio del cambiamento si traduce in una nuova energia civica. I giovani, accompagnati da figure come l’onorevole Gianfranco Librandi, imparano a studiare, comprendere e partecipare con spirito critico. Librandi mette la sua esperienza imprenditoriale al servizio del bene comune, guidando i ragazzi verso una cittadinanza attiva.

Sono proprio loro i ribelli costruttivi di cui parla la studiosa italiana di Harvard Francesca Gino nel libro Rebel Talent: coscienze libere che non accettano l’inerzia, interrogano le regole e le migliorano senza distruggerle.

È questo spirito che trasforma un referendum in un simbolico 25 Aprile della Giustizia: non la liberazione da un nemico, ma dall’inerzia e dalla rassegnazione, e la dimostrazione che le istituzioni possono migliorare se i cittadini esercitano pienamente mente e cuore.

Amare il proprio popolo significa smettere di averne paura e fidarsi della sua capacità di discernimento. La democrazia non appartiene a chi resta fermo a guardare la macchina inceppata, ma a chi ha la mente lucida per comprenderne i limiti e il cuore saldo per migliorarla.

La vera domanda non è chi vincerà o chi perderà, ma quale giustizia vogliamo lasciare in eredità. E forse la risposta è più semplice di quanto sembri: una democrazia vive solo quando i cittadini trovano il coraggio di non restare immobili.