Il regista Dario Argento ricoverato a Ischia per una crisi respiratoria

Roma, 14 ago. (askanews) – Il regista Dario Argento, 85 anni, è stato ricoverato questa mattina all’ospedale “Anna Rizzoli” di Ischia a seguito di una crisi respiratoria legata a una malattia di cui soffrirebbe da tempo. Il Maestro dell’horror, in vacanza sull’isola, avrebbe accusato un malore nelle ultime ore. Il peggioramento delle condizioni lo ha spinto a recarsi al pronto soccorso, dove è sottoposto ad accertamenti. Fonti sanitarie confermano che le sue condizioni non sono gravi; al termine dello screening si valuterà un eventuale trasferimento in reparto. Argento è atteso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, dove la Società Italiana degli Autori ed Editori gli assegnerà il Premio alla Carriera “Andrea Purgatori” nell’ambito delle Giornate degli Autori. La cerimonia è prevista per lunedì 1° settembre, alle 17:00, nella Sala Perla del Palazzo del Casinò. Nel pomeriggio, alle 15:00, il regista visiterà la mostra Sandro Symeoni. Dipingere il Cinema, che espone anche il manifesto originale di Profondo Rosso in occasione del 50° anniversario del film.