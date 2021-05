Il regista De Angelis lancia VGroove Trasporti Cinematografici. Da Portici sfida ai giganti europei del settore

“Nasce VGroove Trasporti Cinematografici. Parte da Portici la grande sfida per affermarsi nel trasporto cinematografico nazionale-europeo. Si tratta di una rivoluzionaria ed innovativa idea di business”. Come affermano i fondatori, la realizzazione di questa impresa “è frutto di tanto studio ed analisi”. L’annuncio della nascita della nuova società in una nota: “Mariagiovanna De Angelis, che insieme al marito Fabio Telese gestisce la società di trasporti VRent e il regista Edoardo De Angelis, titolare della società di produzione O’ Groove (e cugino di Mariagiovanna), hanno deciso di fondere due mondi diversi. Dai trasporti urbani e noleggio puro, con una flotta di oltre 2500 veicoli, al mondo del cinema. Più volte, il regista di Portici, chiacchierando con la cugina, si era lamentato per la mancanza di comfort per gli attori e gli addetti ai lavori durante la realizzazione di film. Da qui l’idea di realizzare camion confortevoli quasi a sostituire un set cinematografico con tutti i suoi comfort”. “Sono stati così realizzati – continua la nota – 10 prototipi, dal camerino per il primo attore al box per l’elettricità, fino alla sala “Trucco e parrucco”. Prima ancora di procedere alla realizzazione del set cinematografico mobile, “sono stati ascoltati gli addetti ai lavori per capire le esigenze di ognuno di loro. Subito dopo si è proceduto con l’allestimento dei camerini di lusso, arredati dallo scenografo Carmine Guarino con prodotti di alta qualità. Un allestimento realizzato su misura e curato nei minimi particolari, a creare quello che ora tutti chiamano il set cinematografico che viaggia”. Ma non è tutto: “I mezzi V-Groove sono gli unici trasporti cinematografici con rifiniture di lusso e servizi esclusivi. I servizi esclusivi sono frutto di una scelta selezionata di Partner, frutte delle Relazioni Pubbliche della Beatrice Gigli Communication, Food, libri, cataloghi e opere d’arte, accessori ricercati, fragranze e cosmetici di nicchia, vini e birre aromatizzate, viaggi, e molto altro”. Alcuni partner sono: Pastificio Rummo con una selezione di pasta, Boellis e Panama 1924 con i loro prodotti e fragranze di nicchia, la 7ettanta6ei Gallery di Milano con cataloghi e opere d’arte , E.Marinella, Manifattura Chiaravalle con i suoi prodotti aromatizzati al tabacco (cioccolato, birre e caffè), le birre 4:20 the club e i risotti di Pronti via, Carthusia Capri con i profumi e saponi.