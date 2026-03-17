Il Responsible Research Hospital di Campobasso diventa la prima struttura del Sud ad attivare il robot da Vinci 5

ROMA (ITALPRESS) – Campobasso entra nella mappa nazionale dell’alta chirurgia robotica. Responsible Research Hospital è la prima struttura del Centro-Sud Italia ad attivare il da Vinci 5, il primo robot chirurgico tattile al mondo, segnando un salto di qualità nell’offerta sanitaria per tutto il bacino centro-meridionale. L’obiettivo è chiaro: portare tecnologie di ultima generazione vicino ai pazienti e rispondere a una domanda di salute sempre più ampia, riducendo la necessità di spostamenti verso altre regioni e rafforzando l’attrattività del territorio.

Sviluppato da Intuitive, il sistema introduce il feedback tattile, che consente al chirurgo di “sentire” i tessuti durante l’intervento, aumentando precisione, controllo e sicurezza. La piattaforma è già operativa: dal 23 febbraio eseguiti i primi interventi su pazienti molisani.

Avviata anche l’attività di chirurgia oncologica maggiore su utero, ovaie, colon, retto, stomaco e pancreas, con applicazioni particolarmente rilevanti nella chirurgia oncologica ad alta complessità in ambito ginecologico e nel trattamento delle neoplasie dell’apparato digerente.

Determinante il contributo di un’équipe altamente qualificata, che integra competenze chirurgiche e oncologiche in un approccio multidisciplinare. Tra i protagonisti il professore Francesco Cosentino, ordinario di Ginecologia all’Università del Molise e direttore del Dipartimento di Oncologia, e il dottor Graziano Pernazza, tra i maggiori esperti italiani di chirurgia robotica e Direttore ad interim dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia generale, nonché direttore dell’Unità operativa complessa di Oncologia chirurgica robotica avanzata del Responsible Research Hospital.

In questi ambiti, l’esperienza dei direttori delle rispettive unità e i volumi di attività già maturati garantiscono il rispetto dei più elevati standard di sicurezza e qualità del trattamento. “Abbiamo scelto di investire sul massimo livello di innovazione oggi disponibile per costruire un’offerta sanitaria capace di servire non solo il Molise, ma l’intero Centro-Sud”, afferma il presidente Stefano Petracca. “È un passo concreto per portare cure avanzate più vicino ai cittadini e rafforzare il ruolo del nostro ospedale come punto di riferimento”. Con l’introduzione del da Vinci 5, Responsible Research Hospital si posiziona come uno dei centri più avanzati nella chirurgia mini-invasiva in Italia.

-Foto ufficio stampa Responsible Research Hospital-

(ITALPRESS).