Il restauro della Deposizione di Cristo nel Chiostro di San Giacomo della Marca a Santa Maria La Nova

Mercoledì 10 aprile alle ore 11.30, presso il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova a Napoli, viene presentato il progetto di restauro dei dipinti murali del Chiostro di San Giacomo della Marca dello storico sito napoletano e in particolare la Deposizione di Cristo nella controfacciata insieme ad altri motivi decorativi ascrivibili al XVII secolo. Un progetto promosso e finanziato dalla società di gestione del sito monumentale, la San Martino Alberghi srl, realizzato dal Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa sotto l’attenta vigilanza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Il Comune di Napoli.

Intervengono

– Dott.ssa Francesca Pagliari, in rappresentanza di San Martino Alberghi srl, gestore del sito

– Prof. Giuseppe Reale, Direttore del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova

– Prof. Lucio d’Alessandro, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

– Prof.ssa Paola Villani, Direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche UNISOB

– Prof. Pasquale Rossi, Presidente del corso di laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei beni culturali UNISOB