Il ricco Natale al Palazzo Reale di Napoli: l’albero e le iniziative che accolgono i visitatori fino alla fine delle feste

inizia in questo week end un dicembre di iniziative e aperture straordinarie che accoglieranno i visitatori del Palazzo Reale di Napoli fino alla fine delle vacanze natalizie.

L’albero

Come ormai consuetudine il grande albero di Natale sullo Scalone d’Onore, visibile sia dal Cortile che da Piazza Trieste e Trento, illuminerà le giornate di dicembre con le luci e il suo dress code che cambia ogni anno. Per questo Natale è il blu il colore dominante e ai piedi dell’albero alto 12 metri sarà posizionato, come da tradizione, uno scatolone dentro il quale i visitatori potranno imbucare una lettera con pensieri e desideri per il prossimo anno.

Il regalo di Natale

In occasione del Natale è stata rinnovata l’offerta dell’abbonamento annuale al museo “Un anno Reale” che, con il costo di 25 euro consente di accedere al Palazzo Reale e visitare l’Appartamento di Etichetta, il Museo Caruso e il Museo della Fabbrica per 365 giorni dal momento del primo ingresso. Un regalo originale e interessante da mettere sotto l’albero a Natale. Con l’abbonamento anche altre offerte come la possibilità di un ingresso a prezzo ridotto a Palazzo Reale per un accompagnatore e il 10% di sconto sull’acquisto dei biglietti del Teatro San Carlo e di 2 euro sul ticket di accesso per la visita guidata al teatro e al suo archivio storico, il Memus.

Il presepe

Il simbolo della natività al piano nobile, il “Presepe del re”, di proprietà di Intesa Sanpaolo, sarà visitabile nella saletta dedicata al termine del percorso di visita dell’Appartamento Storico Reale. Realizzato da celebri artisti del tempo, tra cui Giuseppe Sanmartino (autore del Cristo Velato) e Francesco Celebrano, è composto da più di 210 personaggi e da 144 accessori, ed è tra le più ricche rappresentazioni dell’arte presepiale del ‘700 napoletano.

Aperture serali del sabato e visite guidate

Tutti i sabati di dicembre e il primo di gennaio iniziative speciali, con aperture straordinarie serale dalle ore 20 alle 24, si susseguono per rendere più viva e ampia l’offerta in cui si potrà visitare, anche in orari notturni la mostra Working Class nella Cappella Reale con 15 foto che rappresentano i restauratori al lavoro nel difficile compito di ripristino delle opere danneggiate dal tempo e dagli eventi atmosferici (aperta fino al 7 gennaio).

Sabato 7 dicembre torna l’iniziativa “Un sabato da Re” a Palazzo Reale, che apre le porte del dalle 20 alle 24 al costo ridotto di 5 euro e che nel primo sabato di dicembre offre anche la possibilità di partecipare ad una visita guidata (su prenotazione, ma inclusa nel prezzo del biglietto) alla collezione di orologi esposti nelle sale dell’Appartamento di Etichetta. La visita, in programma dalle ore 20.15 viene condotta da una storica dell’arte e da un restauratore di orologi antichi che illustreranno gli elementi più interessanti della collezione del XVIII e XIX secolo tra cui la rarissima macchina musicale realizzata da Charles Clay nel 1730.

“Un sabato da Re” è in calendario anche il 21 dicembre e sabato 4 gennaio con altri due appuntamenti sia a Palazzo Reale (dalle 20, 00 alle 24,00 – di 6 euro), sia al Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, straordinariamente aperto al pubblico dalle 19.30 alle 23.30, al costo di 3,00 euro. In entrambe le date sarà possibile acquistare il biglietto cumulativo Palazzo Reale e Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, pagando 6,00 euro.

Sabato 28 dicembre, infine, in occasione delle Giornate europee del Patrimonio, le sale di Palazzo Reale saranno aperte dalle ore 20.00 alle ore 24.00 sempre al costo di 5,00 euro, con la possibilità di visitare anche le Salette Pompeiane della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Napoli al piano terra (dalle 19.00 alle 23.00).

Campania Teatro Festival

Inaugurazione domenica 8 dicembre alle ore 11,30, di “Dietro le Quinte Experience” un viaggio virtuale immersivo che punta a far conoscere la bellezza di alcuni luoghi nascosti e sconosciuti del teatro. L’evento è inserito nel calendario del Campania Teatro Festival e durerà fino al 15 dicembre (tranne mercoledì 11, giorno di chiusura) dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Entrando da piazza del Plebiscito, l’installazione sarà posta alla fine del primo porticato a sinistra del palazzo. L’ingresso gratuito alla mostra è previsto ogni dieci minuti, consentito a gruppi di massimo tre persone alla volta che avranno la possibilità di “visitare” quei luoghi ricchi di fascino e necessari per la messa in scena di uno spettacolo, fruibili spesso solo agli addetti ai lavori, solitamente interdetti al pubblico che gode invece dell’unica prospettiva dello spettacolo visto dalla platea.

Sabato 14 dicembre, invece, nel Teatro di Corte è in programma lo spettacolo The Second Woman che si svolge nell’arco delle 24 ore a partire dalle 18.00 del giorno 14 dicembre fino alle 18.00 del giorno 15 dicembre. Una performance epica, co-creata da Nat Randall e Anna Breckon, in cui una donna affascinante, il cui ruolo è affidato ad Euridice Axen, recita la stessa scena per 100 volte, con altrettanti partecipanti, per 24 ore di fila. L’attrice incontra sul palco, per la prima volta, cento uomini diversi e ogni scena che ha la durata di 10 minuti è improvvisata e nessuno, né tra gli interpreti né del pubblico, saprà cosa sta per succedere. È necessario prenotare la fascia oraria in cui si vuole intervenire sul sito: www.evenbrite.com (info: www.campaniadeifestival.it).