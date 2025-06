Il ricercatore campano Emanuele Andreano premiato dall’Accademia dei Lincei per le sue ricerche sul SARS-CoV-2

Un importante riconoscimento per la scienza italiana e un motivo di orgoglio per tutta la comunità campana: il ricercatore Emanuele Andreano, originario di Battipaglia e oggi responsabile di Sierologia e Immunologia presso la Fondazione Biotecnopolo di Siena, è stato insignito del Premio “Antonio Feltrinelli Giovani” dall’Accademia Nazionale dei Lincei, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il premio, tra i più prestigiosi in Italia e noto anche come “Nobel italiano”, è stato conferito ad Andreano per il suo lavoro pionieristico nella comprensione delle infezioni causate da virus zoonotici, tra cui il SARS-CoV-2. Le sue ricerche hanno evidenziato come una singola mutazione aminoacidica abbia favorito la diffusione della variante JN1 del virus e hanno portato allo sviluppo di anticorpi monoclonali umani capaci di contrastare efficacemente l’infezione. Presente alla cerimonia anche il Direttore Scientifico del Biotecnopolo, professor Rino Rappuoli, e il direttore generale Gianluca Polifrone, insieme al ministro della Salute Orazio Schillaci.

Tanti i messaggi di stima e congratulazioni, anche consigliere regionale Michele Cammarano, che ha espresso la sua ammirazione attraverso un post sulla propria pagina Facebook: “Grazie Emanuele, per aver portato così in alto il nome di Battipaglia. Sapere che un battipagliese ha raggiunto un traguardo così rilevante nel campo della ricerca scientifica, contribuendo in modo concreto alla comprensione e alla lotta contro il virus Sars-CoV-2, è motivo di immenso orgoglio per me e, ne sono certo, per tutta la nostra comunità”.

Emanuele Andreano ha commentato con umiltà e gratitudine: “Ricevere il Premio Feltrinelli è un grande onore e una grande responsabilità. Questo risultato è frutto del lavoro collettivo del mio team e della visione della Fondazione Biotecnopolo.” Un traguardo che premia il merito, la dedizione e la passione per la scienza, ma che rappresenta anche un faro di speranza per il futuro della ricerca italiana e un esempio concreto di talento nato e cresciuto nel nostro Paese.