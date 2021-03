Il riciclo della plastica, dall’Upcycling al Waste to Chemicals ai Distretti Circolari: le soluzioni di Nextchem per la gestione dei rifiuti plastici

(Adnkronos) – Combinare le tecnologie del riciclo meccanico e del riciclo chimico della plastica per produrre materie prime di valore in un’ottica di decarbonizzazione. Dall’Upcycling, al Waste to Chemicals, alle ‘isole del riciclo’, ovvero i Distretti Circolari, NextChem, la società del Gruppo Maire Tecnimont per la transizione energetica, propone una gamma di soluzioni per recuperare le frazioni ‘nobili’ dei rifiuti plastici e le frazioni meno nobili, attraverso processi che abbattono le emissioni di CO2.