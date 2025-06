Il Rifugio dei Mele, il magico ritrovo di Nocelle che incanta anche gli dei

di Maridì Vicedomini

Anche gli Dei discesero dall’ Olimpo percorrendo “Il sentiero degli Dei” sui Monti Lattari per raggiungere “Nocelle” borgo incantato di Positano al fine di godere di un panorama mozzafiato e gustare piatti prelibati a “Il Rifugio dei Mele”! Proprio quì a Positano alta, lontano dalla movida dei pittoreschi vicoli della “perla della Costa d’Amalfi”, durante la bella stagione, i lovers della natura e di un’atmosfera radical chic si incontrano puntualmente nell’esclusivo ritrovo by “Mele Mandara Group, per trascorrere indimenticabili serate, “coccolati” da un eccellente team coadiuvato dal direttore Angelo Fusco, tra cui, un esperto sommelier con la sua carta di selezionatissimi vini ed uno chef con una cucina altamente innovativa sapientemente mixata con le antichi tradizioni del luogo. Supervisor d’eccezione, Raffaele Mandara, imprenditore top del settore eno-gastronomico, nonché Chef di alto profilo. Ma qual è il must de “Il Rifugio dei mele” per l’estate del 2025? “Lo spaghettone di grano duro” al ragu di scorfano a tre pomodori e crumble di tarallo napoletano, accanto ad altre prelibatezze quali i tortelli fatti in casa alla genovese, risotto “acquerello” a base di mantecato di broccolo friariello e calamari appena saltati, la “corta di Gragnano con vellutata di piselli e cacio, quinoa & orto con brunoise di verdure a km 0, mandorle tostate, topinambur e pomodorino confit. Particolare cura per la selezione degli entree, dal tiradito di pesce alla tartare di fassona, al calamaro scottato, come anche per la carte dei secondi piatti che, oltre ad una scelta accurata di carni pregiate, dalla mazzetta prussiana al meticcio gallego, offre un ventaglio di pietanze alternative quali la tagliata di tonno, il pescato del giorno accompagnato da verdurine croccanti di stagione, costatine di agnello arrosto con cipolline borettane in agrodolce e patate alla salvia del sentiero degli Dei. Infine, per gli irriducibili “golosi”, “Il Rifugio dei Mele”, propone “arachidi e caramello”, ovvero un’emulsione di caramello ricoperta di cioccolato al latte e arachidi, il “limone di Nocelle”, alias spumone di cioccolato bianco con cuore di composta di pera e limone dell’orto, “la mela” ossia namelaka al cioccolato bianco con cuore morbido alle mele. Top anche la selezione dei drinks alcolici e super alcolici, ideali da sorseggiare sulla terrazza a picco sull’insenatura di Positano illuminata dai luccichii di un’ammiccante luna che fa sognare anche i meno romantici.