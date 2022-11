Il Rione Sanità festeggia venerdì 18 l’European Heritage Award vinto dalla Cooperativa La Paranza

Venerdì 18 novembre alle 17,30 nella Basilica di Santa Maria della Sanità si festeggia l’European Heritage Award – Europa Nostra Award 2022 vinto dalla Cooperativa La Paranza nella categoria “Campioni del Patrimonio”. “Il premio per il patrimonio culturale più prestigioso d’Europa – si legge in una nota -, è un riconoscimento della scelta fatta dalla cooperativa di prendersi cura del patrimonio culturale mediante un metodo partecipativo, cooperativo e comunitario. La Paranza intende perciò condividere questo prestigioso riconoscimento, promosso da Europa Nostra con il sostegno della Commissione Europea, con tutte le persone e le realtà che hanno permesso di restituire la luce non solo a un patrimonio archeologico piombato nell’ombra ma ad un intero quartiere, generando un modello di valorizzazione della cultura dal basso che diventa “comunità di patrimonio” secondo la Convenzione di Faro”.

Tra i partecipanti: don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, Antonio Parenti, capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, Paolo Vitti, board member di Europa Nostra, Carlo Borgomeo, presidente di Fondazione Con il Sud, Ernesto Albanese, presidente de L’Altra Napoli Onlus, Pasquale Calemme, presidente Fondazione San Gennaro, Giovanni Maraviglia, presidente coop. La Paranza, don Gigi Calemme, parroco di Santa Maria della Sanità, Alessandro Giuliano, questore di Napoli, Vincenza Amato, presidente del Consiglio Comunale. Modera Conchita Sannino giornalista de La Repubblica. Interventi artistici a cura dell’Orchestra giovanile “Sanitansamble” diretta dal Maestro Paolo Acunzo e dei giovani attori del Nuovo Teatro Sanità.