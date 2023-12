Il riscatto del Settore Primario

Con l’ Assemblea d’Inverno tenuta ieri, Confagricoltura, sigla importante almeno quanto Coldiretti, presieduta da Massimiliano Giansanti, ha riproposto ai partecipanti, tra i quali il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo stato dell’arte del Settore Primario. Non prevista, è arrivata e ha preso la parola la Premier Meloni. Sono intervenuti il Ministro per l’Agricoltura Francesco Lollobrigida, nonché i Ministri Tajani e Salvini. Il lavoro ha avuto come principale tema di approfondimento La Centralità dell’Agricoltura. La prima constatazione, peraltro incoraggiante, va al fatto che solo qualche settimana fa, sempre a Roma, c’è stata una importante convention, questa volta organizzata dalla Coltivatori Diretti con l’assistenza della The European House Ambrosetti. La peculiarità che ha fatto si che i risultati dei lavori di ieri non duplicassero, seguiti di sicuro da polemiche di ogni genere, e non andassero a sovrapporsi a quelli venuti fuori, soltanto pochi giorni prima, dalla assise della Coldiretti, è stata l’approccio al tema adottato dalle due associazioni, certamente diverso. Procedendo con ordine, uno spartiacque significativo tra gli argomenti dei due ordini del giorno può essere individuato dalle diverse angolazioni usate per valutare le prospettive dell’ Agricoltura. Quella della Coldiretti ha avuto come oggetto la problematica economica e finanziaria attuale del settore, che è cogente. Allo stato potrebbe inficiare i progressi che i sistemi di lavorazione dei terreni e quanto a essa è riferibile hanno fatto nell’ultimo decennio. La riunione di ieri é stata di più vasta portata e si è soffermata con particolare attenzione sulle nuove iniziative diffuse a largo raggio. Per la maggior parte quelle dei paesi che, fino a qualche anno fa, non pensavano nemmeno a livello di ipotesi di iniziare qualsiasi tipo di coltura. Il motivo principale di tale preclusione, all’origine prendeva spunto dalla constatazione che il loro suolo non era adatto a quella attività. È notizia confermata quella che riferisce che l’Arabia Saudita stia predisponendo un grande investimento per partire dalla coltivazione degli alberi di olive fino a giungere alla trasformazione delle stesse in olio extravergine. Ciò significa, ha proseguito il Presidente Giansanti, che sta mutando lo schema mondiale di produzione e distribuzione delle derrate alimentari, legate al mondo dell’ agricoltura e all’avvicendarsi delle stagioni. La genesi di tale fenomeno ha avuto inizio all’ incirca mezzo secolo fa, quando alcune coltivazioni, fatte li dove il clima era estremo, soprattutto nella parte equatoriale del mondo o a essa vicina, furono testate in altri paesi, tra cui l’Italia.Tale pratica è proseguita, anche con il favore delle mutazioni sempre più consistenti del clima. Quelle varietà esotiche attecchirono, adattandosi al nuovo habitat e cominciarono a riprodursi. Il fenomeno ha iniziato di lì a poco a prevedere anche la direzione opposta. Fu così, solo per citare un episodio che aveva creato notevole scetticismo nei cultori della materia, che pianticelle di vite furono messe a dimora in alcune zone del deserto dei Gobi in Cina, rese fertili in seguito a importanti ricerche compiute sul posto e all’esecuzione di opere di grande portata e sono cresciute alla perfezione. Una procedura analoga fu adottata nei primi secoli dell’era cristiana dall’ Imperatore Adriano. Questi volle testare sul suolo inglese fino a quale latitudine fosse possibile coltivare la vite.

Dal risultato della sua sperimentazione venne fuori che nei luoghi dove ancora oggi esiste il Vallo che porta il suo nome, la vite può essere piantata con successo. Il Presidente di Confagricoltura ha riferito ai presenti che l’ export agricolo italiano in Europa, negli ultimi dieci anni è cresciuto di molto, tanto da superare quello francese e quello tedesco. Tutto ciò anche se l’operare di quell’attivita nel Paese procede svantaggiato. Esso infatti non beneficia degli aiuti di Stato come accade per quello stesso settore in Francia e Germania. Non manca il seguito, il comparto della lavorazione e commercializzazione di quei prodotti. L’ Italia ha subito per anni la campagna di acquisti di marchi importanti e storici dell’agroalimentare da parte di colossi europei, talvolta anche extra. La situazione attuale si è arricchita di recente di operazioni antitetiche. È di questi giorni la notizia dell’ acquisizione della inglese Princes da parte dell’ italiana Newlatt, gigante dell’industria lattiero casearia. L’intenzione dell’acquirente è quella di farne un polo del settore in grado di fare 3 miliardi di ricavi l’anno. Il Presidente Mattarella è intervenuto corroborando lo spirito positivo che ha connotato quella manifestazione ripetendo più volte e con varie argomentazioni quanto sia importante che l’Agricoltura sia tenuta dalle autorità competenti nel conto dovutole. La sintesi che si può trarre da quanto innanzi riportato è che al business agricolo attualmente sono interessati anche paesi che non hanno tradizioni di quel genere. Inoltre è in atto, in Italia come in altri paesi, un vero e proprio ritorno di massa a occuparsi di attività che prendono origine dal lavoro della terra. Spetta ora al Governo mettere a punto una politica di incentivi completamente alternativi a quelli che in parte esistono ancora oggi. Volendo dire che le provvidenze del tipo《obolo》 non hanno più ragione di esistere. È giunto il momento che quella che è stata fino a qualche tempo la Cenerentola del mondo della produzione vesta i panni dell’abile manager e faccia da esempio e scuola ai suoi collaboratori. Per affrontare la sfida sui mercati che sta diventando sempre più globale e agguerrita, è la ricerca scientifica e la sperimentazione dei suoi risultati sul campo che potranno fare la differenza. Sempre che si voglia davvero che ciò avvenga e quindi si agisca attribuendo con convinzione al settore agricolo il ruolo che gli compete di fatto: quello di prima attività produttiva, perché l’umanità possa continuare il suo percorso.