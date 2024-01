Il ritorno all’elezione diretta di Province e Città Metropolitane*

di Andrea Piraino

Evitato, dopo 21 anni consecutivi, l’esercizio provvisorio con l’approvazione della finanziaria 2024, la politica regionale siciliana sembra essersi posta come primo obbiettivo strategico per il nuovo anno l’approvazione della legge di riforma della governance degli “enti di area vasta”. Facendo un duplice salto (mortale?) all’indietro. Ritornando, prima, alle province (com’è noto, con la legge regionale 7/2013 queste ultime erano state abolite e sostituite con i liberi Consorzi comunali) e, poi, all’elezione diretta popolare dei loro organi di governo e di quelli delle città metropolitane che con la legge 15/2015 era stata sostituita dal voto dei sindaci e dei consiglieri comunali in carica. Il tutto giustificato dalla necessità di sanare anche l’ormai insostenibile vulnus democratico causato dallo scandaloso commissariamento, protrattosi per oltre un decennio, degli organi di questi nuovi enti.

La riforma, che in un primo tempo sembrava avrebbe dovuto seguire quella nazionale della legge “Delrio” per evitare la possibilità che venisse impugnata per illegittimità costituzionale da parte del governo a motivo della violazione della medesima legge nazionale autoproclamatasi “grande riforma economico-sociale (art.1, comma 5) e quindi parametro invalicabile per l’osservanza di alcuni principi, ora è perseguita autonomamente, a prescindere dalle scelte nazionali. E ciò perché le elezioni europee incalzano ed i partiti “di sistema” ritengono indispensabile accorparvi quelle provinciali. Per un duplice scopo: 1) garantire una decente partecipazione popolare al fine di frenare la sempre più accentuata deriva astensionistica e 2) portare soprattutto al voto i propri clientes per mantenere quel livello di consenso che ne garantisce la sopravvivenza istituzionale e quindi l’esercizio del potere che costituisce l’unica vera ragione della loro esistenza.

E ciò è tanto vero che da settimane è ormai partito il gioco della contrattazione delle candidature tra i vari partiti sia della coalizione di centrodestra che delle opposizioni, le quali alla fine potrebbero presentarsi anche unite. Addirittura si vocifera che nella coalizione di governo l’accordo sarebbe stato raggiunto sulla base dei voti conquistati dai singoli partiti alle ultime elezioni regionali (Fratelli d’Italia 15,1%, Forza Italia 14,7%, Lega 6,8%, Mpa 6,8%, Dc 6,5%) e quindi ripartendo le nove (alle sei delle province bisogna aggiungere le tre delle città metropolitane) candidature alla presidenza in ragione di tre ciascuno a FdI e FI ed una a testa per gli altri tre partiti. E lo stesso si dice che accadrebbe nel caso le opposizioni si presentassero unite: le nove candidature alla presidenza sarebbero divise in parti eguali avendo ottenuto le liste di Sud chiama Nord, del Pd e del M5S risultati pressoché simili.

Insomma, la politica siciliana, anche con la marea delle candidature consiliari, è pronta alla grande abbuffata di potere! Al ritorno, cioè, alle regole istituzionali ed elettorali del passato per consentire ai gruppi dominanti dei partiti di riappropriarsi dell’egemonia sull’apparato organizzativo locale attraverso la utilizzazione strumentale delle elezioni popolari degli organi delle province e delle città metropolitane. Come se per dieci anni, con l’abolizione delle province e l’introduzione dell’elezione indiretta di secondo grado degli organi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane, si fosse sospesa la democrazia ed ora è arrivato il tempo di ripristinarne le regole auree. Naturalmente, con la celata consapevolezza che si tratta, sotto “mentite spoglie”, di una ‘truffa’ ai danni dei cittadini ancora più grave di quella realizzata dai dieci anni di commissariamento delle province che ora, assieme alle città metropolitane, verrebbero piegate e rese funzionali ai disegni di potere delle oligarchie partitiche che nessun interesse hanno per creare un sistema di governance locale ancorato alle comunità ed ai territori con i loro diritti ed i loro bisogni.

Ma tant’è! Questo è l’indirizzo dell’attuale politica siciliana e, data la corrispondenza con la stragrande maggioranza della politica nazionale, conviene non illudersi troppo che esso possa essere facilmente deviato verso obbiettivi istituzionali virtuosi di segno diametralmente opposto alla deriva di una democrazia resa farlocca dai suoi dirigenti incapaci di servire ed anzi, per di più, intenti a servirsi dei bisogni delle comunità. Salvo che, chiaramente, non ci si accontenti della fine dell’ingiustificabile periodo di affidamento della titolarità degli organi istituzionali delle province a commissari nominati dal presidente della regione!

In ogni caso, però, è utile evidenziare quelli che, secondo me, costituiscono i tre ‘nodi’ principali di questo disegno di legge (licenziato per l’aula dalla I Commissione “Affari istituzionali” dell’Assemblea Regionale Siciliana e) tendente a rimettere in piedi il modello di organizzazione della governance locale antecedente il purtroppo velleitario tentativo di organizzare i liberi consorzi e le città metropolitane non secondo il solo principio di autonomia ma anche in base ai più innovativi criteri di sussidiarietà e federalizzazione.