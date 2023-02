Il ritorno de “La grande illusione della politica industriale”

È questo il tempo del Grande Ritorno de “La grande illusione della politica industriale” nella sala cinematografica del Bazar delle Follie. Nel film di Jean Renoir, “La grande illusione”, il capitano Boëldieu e il tenente Maréchal, riescono a fuggire dal campo di prigionia tedesco. Le nostre imprese saranno altrettanto audaci e fortunate nella loro sortita dal campo di concentramento che la politica industriale è lì sempre pronta a predisporre? Le forti raffiche di vento dell’innovazione, delle pandemie e della guerra hanno causato violentissime mareggiate che hanno spazzato via tante imprese. Per salvare questo o quel settore, nei circoli della politica, delle associazioni di categoria e dei sindacati si è ripresa a coltivare l’illusione che la politica industriale con la presenza dello Stato azionista sia il muro antivento da costruire.

L’approccio italiano alla politica industriale prefigura la triangolazione degli interessi tra i decisori politici e le parti sociali. Il consenso maturato tra costoro farebbe emergere le linee guida per tracciare i percorsi che i settori industriali coinvolti nel negoziato dovrebbero battere. La natura organica dell’innovazione resta preclusa a quest’approccio. Ciò che è in gioco, in nome dell’innovazione, è la spartizione della spesa pubblica tra gli interessi forti. Esperti di settore in veste di consiglieri dei gruppi politici e in quanto consulenti dei gruppi di interesse si appropriano dei benefici collaterali. Il muro antivento della politica industriale è un’illusoria salvaguardia dell’economia. Mentre la creatività funziona come un mulino a vento che sfrutta le forti raffiche dell’innovazione per dare nuova energia all’imprenditorialità.

It is the time of the remake of ‘The Grand Illusion of Industrial Policy’ in the Bazaar of Follies cinema hall. In Jean Renoir’s film ‘The Grand Illusion’, Captain Boëldieu and Lieutenant Maréchal manage to escape from the German prison camp. Will our companies be as daring and lucky in their sortie from the concentration camp that industrial policy is always there to organise? The strong winds of innovation, pandemics and war have caused violent swells that have swept away so many companies. To save this or that sector, in the political circles, trade associations and trade unions, the illusion has resumed that the industrial policy with the presence of the shareholder state is the wind wall to be built.

The Italian approach to industrial policy prefigures the triangulation of interests between political decision-makers and social partners. The consensus matured among them would emerge the guidelines to trace the paths that the industrial sectors involved in the negotiations should beat. The organic nature of innovation remains precluded to this approach. The division of public expenditure between powerful interests is at stake in the name of innovation. Industry experts appropriate co-benefits in their capacity as advisors to interest groups. The wind wall of industrial policy is an illusory safeguard of the economy. In contrast, creativity works like a windmill that harnesses the strong gusts of innovation to energise entrepreneurship.

