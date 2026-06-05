Il ritorno dei pionieri dello Street Metal: gli Hardcore Superstar rompono il silenzio, nuovo album all’orizzonte

Ci sono band che scelgono la strada sicura e band che preferiscono incendiare le regole. Gli Hardcore Superstar appartengono di diritto alla seconda categoria. Nati a Göteborg nel 1997, hanno avuto il coraggio di fondere l’eleganza sfrontata dello sleaze rock anni ’80 con la potenza viscerale del thrash metal, coniando il genere street metal. Prima degli Hardcore Superstar, questi due mondi non si parlavano: chi ascoltava i Metallica spesso non era solito includere anche il rock melodico dei Mötley Crüe, e viceversa. La band di Göteborg ha fatto un’operazione geniale unendo l’orecchiabilità trascinante e l’attitudine ribelle proprie dello sleaze/glam rock con la potenza delle chitarre e l’impatto ritmico tipici del thrash e dell’heavy metal. Il risultato è lo street metal, un’alchimia sonora originale, un marchio di fabbrica unico caratterizzato da ritornelli melodici e performance ribelli, supportati da una sezione ritmica corposa e potente. Con loro, la guerra dei generi si è spenta per lasciare spazio a un’unica, incendiaria celebrazione del rock. Quattro ragazzi che negli anni ‘90 sono partiti con un sogno: calcare i palchi infuocati del rock ‘n’ roll mondiale e che si ritrovano oggi come i padri fondatori di un nuovo sottogenere musicale. Attualmente la formazione del gruppo vede ancora al timone la voce originale e inconfondibile di Jocke Berg, affiancato dalle chitarre di Vic Zino e dal basso di un altro storico membro Martin Sandvik. Il recente addio del batterista Adde Andreasson ha ceduto il passo a una nuova e potente sezione ritmica concentrata nelle potenti braccia di Johan Reivén, inaugurando un capitolo inedito per la band. Il successo con il loro album di debutto It’s Only Rock ‘n’ Roll pubblicato nel 1998 ha folgorato esponenti iconici della storia del rock come il leggendario Lemmy Kilmister, leader dei Motörhead, che li ha voluti come band di supporto per il suo tour scandinavo. Poco dopo hanno firmato il primo contratto mondiale pubblicando Bad Sneakers and a Piña Colada nel 2000 che scala le classifiche con hit storiche come “Someone Special” e “Liberation” , il cui video riceve una nomination ai Grammy svedesi. Nell’estate 2001 aprono i concerti di band storiche come gli AC/DC e nel 2005 pubblicano l’album omonimo Hardcore Superstar, consolidando il loro stile e convergendo verso un sound più maturo e robusto. L’album riceve molto successo a livello internazionale e contiene inni generazionali come “We Don’t Celebrate Sundays” e “Wild Boys”. L’arrivo di Vic Zino alla chitarra segna l’inizio di un’era di trionfi senza sosta potenziata dalla creazione e pubblicazione di album come Beg for It (2009), You Can’t Kill My Rock ‘N’ Roll (2018) e Abrakadabra (2022) che consacrano definitivamente il gruppo sull’altare del rock, ergendosi ad iconici timonieri della dimensione live. Nel 2026 la band è attesa sui palchi dei principali festival rock europei tra cui il Nevermind Music Fest in Svizzera e il Time to Rock Festival ed ha annunciato il mastodontico “The Dirty Halo Tour” per l’autunno, che toccherà diverse tappe europee. E’ molto probabile in vista anche di un potenziale nuovo album in costruzione che il tour si estenda al 2027. Dunque in un dialogo esclusivo con loro, il carismatico frontman Jocke Berg ci ha svelato i retroscena del presente e del futuro degli Hardcore Superstar, raccontandoci con assoluta franchezza l’urgenza artistica dietro i loro prossimi passi.

State girando l’Europa tra i principali festival rock e tra poco sarete impegnati con il vostro Tour 2026. Siete una band famosa per l’incredibile impatto fisico e l’adrenalina che sprigionate dal vivo. Dopo oltre vent’anni di carriera, qual è il segreto per mantenere il fuoco intatto ogni singola sera sul palco?

Manteniamo il fuoco acceso e l’energia ad un livello alto perché amiamo ciò che facciamo e amiamo la musica e la band in cui siamo. Gli HCSS sono tutta una questione di energia e per mantenere quell’energia devo allenarmi almeno 4 giorni a settimana.

Nel corso degli anni, l’industria musicale e la scena rock sono cambiate. Sentite che anche la vostra idea di ‘rock’ si sia evoluta oppure è qualcosa che avete protetto dai cambiamenti esterni?

Gli Hardcore Superstar hanno in un certo modo il proprio marchio di fabbrica. Siamo stati gli inventori dello street metal in cui abbiamo combinato il thrash metal con lo sleaze/glam metal, quindi non seguiamo nessuna tendenza ma altri ci hanno seguito nel corso degli anni.

Il vostro ultimo album, Abrakadabra, risale al 2022. Da allora c’è stato un periodo di relativo silenzio discografico ma il recente lancio del vostro nuovo sito ufficiale ha riacceso i riflettori. Cosa rappresenta per voi il “silenzio” in un’epoca che viaggia a velocità folle? Possiamo considerarlo l’incubazione di un nuovo album degli Hardcore Superstar all’orizzonte?

Silenzio = Oro. Sì, c’è un album in arrivo! Abbiamo scritto quasi 50 canzoni per questo lavoro, quindi è stata una vera spina nel fianco dover scegliere solo 14 canzoni che sarebbero entrate nell’album, perché erano tutte di altissimo livello.

Avete praticamente inventato il termine “Street Metal”, fondendo l’attitudine del glam rock con la potenza del thrash metal. Oggi che quel genere è diventato storia, che effetto fa guardarsi indietro e vedere che la vostra intuizione è diventata una vera e propria filosofia di vita per un’intera generazione di fan?

Mi fa quasi sentire come un profeta! No, seriamente, mi rende orgoglioso sentire che abbiamo fatto qualcosa che ha influenzato le persone! Durante tutti questi anni in cui abbiamo fatto questo, non ho mai sentito nessuno dire che non si è divertito durante un nostro spettacolo e questo è importante per noi perché gli HCSS sono tutta una questione di divertimento!

Qual è il prezzo più alto che avete dovuto pagare per rimanere fedeli a quei “wild boys” che eravate negli anni ’90? C’è qualcosa che il Rock vi ha dato, ma che vi ha anche tolto?

Il Rock mi ha dato tutto, non potrei vivere senza! Sei lontano un sacco di tempo e, per esempio, è stato davvero difficile non poter festeggiare i compleanni dei tuoi figli.

Il rock ‘n’ roll è nato come un’arte di ribellione veicolando emozioni forti del vissuto umano: rabbia, dolore, dissenso, amore, delusioni, lutti ma spesso c’è un elemento che ricorre ed è la capacità di reagire. Oggi, dopo più di vent’anni passati a scrivere canzoni che la gente ha tatuato sulla pelle, vi capita mai di guardare la vostra musica non più come un divertimento, ma come il vostro testamento spirituale? Che effetto fa sapere che le vostre note sopravviveranno al vostro passaggio su questa terra?

Questo è ovviamente un grande onore e nel corso degli anni ho incontrato così tante persone che mi hanno detto: ‘Senza la vostra musica oggi non sarei vivo!’.Sono orgoglioso che la nostra musica vivrà per sempre, perché il mondo ha bisogno degli HCSS per renderlo un posto migliore e più felice in cui vivere!

Questo articolo sarà letto da molti fan appassionati in Italia, una terra che vi ha sempre amato profondamente. Se doveste lanciare un manifesto, un messaggio sincero dedicato alla rock community italiana che da anni custodisce e supporta con passione la vostra musica, cosa vorreste dire loro?

L’Italia sin dall’inizio è stata come una seconda casa per noi e amiamo suonare lì! Ci sentiamo sempre molto benvenuti e i fan sono così devoti nei nostri confronti! Amiamo l’Italia e tutti i nostri fan lì e, naturalmente, la PASTA!!

Per restare informati sulle date live, le nuove pubblicazioni e i prossimi eventi degli Hardcore Superstar, potete consultare il loro sito web ufficiale e seguire i canali social della band per rimanere sempre aggiornati.