Il ritorno di don Pedro di Toledo: restaurato (grazie ai privati) il monumento funebre del vicerè

Saranno illustrati martedì 27 febbraio alle ore 12.30 alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi,i lavori di restauro del monumento funebre di Don Pedro De Toledo nella Reale Pontificia Basilica di San Giacomo degli Spagnoli.

Il restauro della basilica, che si trova nel centro storico della città, in piazza Municipio, all’interno del palazzo San Giacomo è stato reso possibile grazie all’impegno di Capri Group (Nunzio e Anna Colella) mecenate dell’Associazione Friends of Naples.

Alla presentazione, assieme al sindaco e ai rappresentanti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio che hanno seguito il restauro, interverranno: Giuseppe de Vargas Machuca, Reale Arciconfraternita del Monte del Santissimo Sacramento dei Nobili Spagnoli; Alberto Sifola, Presidente di Friends of Naples; Riccardo Naldi, professore di Storia dell’Arte presso l’Università L’Orientale di Napoli; Anna Colella, Capri group.

Il progetto di restauro è stato reso possibile grazie al coinvolgimento dei maestri restauratori de L’Officina Restauro con il supporto di Del Core Restyling.

Saranno presenti alla cerimonia di inaugurazione i funzionari della Soprintendenza Rosalia D’Apice, Tina D’Alconzo, Alessio Cuccaro, Elisa Di Crescenzo, i mecenati, i partner e le ditte esecutrici senza i quali il lavoro non sarebbe stato possibile.