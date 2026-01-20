Il ritorno di Harry Styles: esce col singolo “Aperture”

Milano, 20 gen. (askanews) – Venerdì 23 gennaio uscirà in digitale e sarà in radio “Aperture”, il nuovo singolo della superstar e vincitore di Grammy Awards Harry Styles, primo estratto dal suo attesissimo quarto album di inediti, “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.”, in uscita il 6 marzo.

L’album, che vedrà Kid Harpoon come produttore esecutivo e sarà composto da 12 nuove tracce, è disponibile in pre-order (QUI) nelle versioni CD e LP Standard (su Sony Music Store e presso tutti i retailers), LP nero Esclusiva Discoteca Laziale (Indie Exclusive) ed LP blu Esclusiva La Feltrinelli (Blue Vinyl). Sul sito ufficiale dell’artista, sono inoltre disponibili in pre-order LP in edizione limitata, merchandise esclusivo e box set.