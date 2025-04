Il ritorno di Neffa e Achille Lauro

di Francesca Meglio

Protagonisti indiscussi di questo venerdì di pieno aprile sono senza dubbio i nuovi progetti di Neffa e Achille Lauro, che tornano a farsi sentire con proposte musicali capaci di accendere l’attenzione e rinnovare il panorama sonoro italiano. Due artisti diversi, ma accomunati da una forte identità e da una costante voglia di sperimentare.

L’artista campano torna finalmente sulle scene con un nuovo e attesissimo capitolo della sua carriera: “Canerandagio – Parte 1”, un disco che non solo segna un ritorno importante, ma lascia già intravedere una seconda parte all’orizzonte.

Un progetto che ha il sapore del ritorno alle origini, ma con la consapevolezza di chi ha attraversato generi, epoche e trasformazioni. Neffa, nome storico della scena musicale italiana, ha iniziato il suo percorso negli anni ’90 come rapper, diventando una delle figure di riferimento del panorama hip hop nazionale. Da lì in poi ha saputo reinventarsi più volte, abbracciando soul, funk, pop, senza mai perdere autenticità.

Nel disco troviamo featuring con icone come Franco126 e Fabri Fibra, ma anche con nuove leve come Ele A e Joah Thiele, che portano sonorità contemporanee e prospettive fresche.

Achille Lauro (reduce dal successo di Incoscienti giovani all’ultimo Festival di Sanremo) torna con il suo settimo disco, definendolo «il più importante della sua carriera».

Al centro di questo nuovo progetto c’è Roma, non solo come città natale ma come simbolo, ispirazione e cuore pulsante dell’intero disco. Lo si percepisce chiaramente in amoR, brano manifesto di questo legame viscerale, dove Lauro gioca anche con il titolo – la parola “Roma” letta al contrario.

L’album segna un punto di svolta nella carriera del cantante, lontano dagli eccessi delle prime uscite, ma senza mai rinunciare alla sua identità artistica. Troviamo infatti un Lauro diverso, più consapevole e maturo, pronto a mettersi a nudo attraverso sonorità più intime e testi che scavano più a fondo.

Sul fronte internazionale il panorama resta piuttosto asciutto, con poche uscite di rilievo, ma quelle che arrivano sanno farsi notare.

Tra queste spicca il secondo singolo di Lana Del Rey, intitolato “Bluebird”, che conferma la sua cifra malinconica e poetica, avvolta in un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà.

Da segnalare anche il ritorno dei Fontaines D.C. con la versione deluxe del loro ultimo album, Romance, uscito lo scorso anno. Il disco, già accolto con entusiasmo da critica e pubblico, continua a scolpire con forza l’identità post-punk della band irlandese, consolidandone lo stile crudo e allo stesso tempo riflessivo. I nuovi brani inclusi nella deluxe edition arricchiscono ulteriormente l’esperienza sonora del disco, confermando la capacità del gruppo di evolversi senza mai tradire le proprie radici.

Ritmi serrati, chitarre taglienti e testi intrisi di introspezione delineano un immaginario urbano e malinconico, che riesce a essere personale e universale al tempo stesso. Un ritorno che non solo rafforza la presenza dei Fontaines D.C. sulla scena contemporanea, ma che alimenta anche le aspettative per le prossime mosse della band, sempre più protagonista della nuova ondata post-punk internazionale.

Dunque un fine settimana all’insegna della concretezza, caratterizzato da proposte che non solo raccontano l’evoluzione continua della musica italiana, ma che espandono anche gli orizzonti verso nuove direzioni sul piano internazionale.