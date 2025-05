Il ritorno di Elodie, le sorprese di Kanye West

di Francesca Meglio

Il mese di maggio debutta con un’ondata di novità discografiche che spaziano dal pop d’autore alle hit più radiofoniche, fino alle uscite internazionali più discusse. A trainare la scena italiana sono i nuovi lavori di Elodie, Giorgio Poi e Fulminacci, ognuno con un progetto che ne conferma la maturità artistica. Sul fronte internazionale, invece, Kanye West sorprende con la pubblicazione ufficiale del tanto discusso Donda 2, mentre già si affacciano all’estate le prime tracce candidate a diventare tormentoni firmati Fedez con Clara e Maroon 5 con Lisa.

Dopo mesi di attesa e un crescendo di anticipazioni, Elodie è tornata sulle scene musicali con il suo nuovo album “Mi Ami Mi Odi”.

Il disco si compone di 12 brani che tracciano un racconto musicale fatto di contrasti e tensioni: amore e rabbia, luce e ombra, dolcezza e desiderio. Il titolo stesso è una dichiarazione d’intenti, evocando quella dualità emotiva che attraversa l’intero album e ne rappresenta l’anima più profonda.

Tra le collaborazioni spicca “Questione di Feeling” con Tiziano Ferro, pubblicata già a novembre come primo assaggio del progetto. Altro duetto significativo è “In Grado”, dove Elodie incrocia la voce con Lorenzza, giovane promessa del rap italiano, in un brano intenso e contemporaneo che racconta indipendenza e fragilità.

In un contesto musicale sempre più aperto alla contaminazione, Giorgio Poi pubblica “Schegge”, un album che a tre anni da “Gommapiuma”, consolida la sua posizione di outsider raffinato del cantautorato pop. Il disco alterna momenti elettronici e atmosfere più acustiche, mantenendo una scrittura intima e coerente. I testi riflettono su temi come l’identità, il cambiamento e la solitudine, in una narrazione senza compromessi, che invita all’ascolto profondo.

Anche Fulminacci torna con un nuovo singolo, “Casomai”, presentato in anteprima durante il Concertone del Primo Maggio. Il brano racconta la fine di una relazione vista attraverso gli occhi di chi prova a reagire con leggerezza, ma si ritrova disorientato e senza pace. È un piccolo racconto emotivo, dove l’ironia si mescola al dolore che conferma la sensibilità narrativa dell’artista romano. Ad arricchire ulteriormente il suo percorso da solista arriva anche Damiano David, che con il singolo Voices prosegue l’avvicinamento all’atteso album d’esordio Funny Little Fears.

Sul fronte internazionale, l’attenzione si concentra sul ritorno di Kanye West, che pubblica finalmente Donda 2, il discusso seguito dell’acclamato Donda del 2021. L’album, originariamente concepito nel 2022 e mai distribuito ufficialmente fino ad ora, vede la luce in una versione accessibile al pubblico.

Il progetto ha ricevuto reazioni contrastanti dalla critica: da un lato, si sottolinea il carattere sperimentale e incompiuto del progetto; dall’altro, si apprezza il coraggio di West nel rompere le convenzioni dell’industria musicale. Nonostante le collaborazioni con artisti come XXXTentacion, Future e Alicia Keys, molti hanno notato la mancanza di una direzione chiara e testi spesso incentrati su vicende personali – in particolare, la separazione da Kim Kardashian – trattati però con meno profondità rispetto ai lavori precedenti.

Il risultato è un’opera divisiva, che continua ad alimentare il dibattito attorno alla figura di uno degli artisti più controversi e influenti della scena globale.

Infine, tra atmosfere malinconiche e slanci introspettivi, si fanno largo i primi segnali dell’estate musicale 2025. Fedez torna con un nuovo singolo intitolato “Scelte Stupide” dal ritmo dichiaratamente estivo, accompagnato dalla voce soul-pop di Clara: il brano, costruito su beat leggeri e un ritornello orecchiabile, punta dritto alle classifiche e ai passaggi radiofonici.

All’estero, i Maroon 5 tornano sotto i riflettori con “Priceless”, una collaborazione di forte impatto internazionale che li vede affiancati da Lisa – popstar thailandese e icona globale lanciata con le Blackpink. Il brano, una traccia dance-pop energica e accattivante, è chiaramente pensato per dominare le classifiche globali e imporsi come uno dei tormentoni dell’estate.