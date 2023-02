Il Rotary Club Caserta in campo per lo sviluppo agricolo del Niger 

Secondo il website della U.S. Agency for International Development (USAID), la Repubblica del Niger è una delle nazioni più povere del mondo, con una popolazione di oltre 22 milioni e un tasso di povertà del 44,1%.La crescita incontrollata della popolazione, guidata dall’elevata fertilità, conferisce al paese la sfortunata distinzione di avere l’indice di sviluppo umano più basso del mondo.

Il N ger ha anche alcuni dei tassi di istruzione e alfabetizzazione più bassi al mondo, poiché 60% degli uomini non ha istruzione e il 58% è analfabeta, il 72% delle donne non ha istruzione e l’85% è analfabeta. In gran parte alimentato dalle piogge e orientato alla produzione di colture di base per il consumo e la commercializzazione interna, il settore agricolo in Niger impiega circa l’80% degli adulti, contribuendo per circa il 47% al prodotto interno lordo. L’economia agricola si basa principalmente sui mercati interni e sull’agricoltura di sussistenza.

Il progetto del Rotary Club Caserta Terra di Lavoro ha l’intento di favorire lo sviluppo del settore agrario in Niger, rendendo possibile a un selezionato numero di imprenditori agricoli nigerini di venire in Italia eseguire un corso di formazione avanzata ,appositamente calibrato sulle loro necessità. Lo scopo è di promuovere il passaggio da una economia di sussistenza a una economia di mercato, fornendo loro adeguate e avanzate conoscenze che possano esportare nel loro paese. Il corso è tenuto gratuitamente da un gruppo di 6 docenti, coordinato da Guido D’Urso, della Facoltà di Agraria della Università degli studi di Napoli Federico II in Portici .

Il progetto realizzato da Giulia Ricciardi ,socia del club e dalla Commissione Internazionale del club ed è sponsorizzato dal Club Rotary Caserta Terra di Lavoro 1954,di cui è Presidente Giuseppe Ianniello, in stretta collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Niger, nella persona di S.E l’Ambasciatrice Emilia Gatto, e con il Rotary Club Elite di Niamey.Niger

L’inaugurazione del seminario si è tenuto presso il Dipartimento di Agraria della Federico II , alla presenza del Governatore del Distretto 21101 del Rotary Alessandro Castagnaro e di S.E. Emila Gatto Ambasciatrice d’Italia in Niger, del Presidente del Rotary club Caserta terra di Lavoro 1954 , Giuseppe Ianniello,della Prof.ssa Giulia Ricciardi e di molti soci del club .