Il Rotary Club di Caserta lancia il progetto Ulisse 2101: Stop all’esodo dei giovani dal nostro territorio

Ulisse 2101, progetto dei Rotary Club di Caserta, approda a Caserta, all’Istituto Mattei. sabato 4 febbraio alle ore 10. Scopo dell’iniziativa, si legge in una nota, “è impedire che tanti giovani, nel momento della scelta del proprio lavoro, siano costretti a lasciare il territorio o per mancanza di opportunità o per inadeguatezza del proprio titolo di studio.

A tal fine sono stati creati gli Its, corsi post diploma di due anni, organizzati con la collaborazione della Confindustria locale, per creare personale qualificato e funzionale alle necessità lavorative del territorio”.

Il Rotary, prosegue la nota, “riprende una delle sue funzioni fondamentali, cioè quella di fare da tramite tra le istituzioni ed i cittadini, e si offre di informare i giovani di questa opportunità. Il primo appuntamento, organizzato dalla delegata al progetto Silvana Gramegna, è con l’Istituto Mattei diretto da Roberto Papa, ma sono già in programma altri incontri con scuole superiori della città. Il Progetto “Ulisse 2101″ è stato ideato dal Past Governatore dell’anno 2010/11 Distretto 2100 Michelangelo Ambrosio”.