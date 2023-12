Il Rotary Club Giugliano presenta i risultati del Progetto Distrettuale Grano Solidale. L’appuntamento è per domani, mercoledì 13 dicembre, alle ore 19.30 presso Casa Mehari (Corso Nicotera, 8 – Quarto) e, dopo i saluti di Antonio Sabino, Sindaco di Quarto, vede la presenza dei Presidenti Rotary Club partecipanti: R.C. Campi Flegrei: Brunello Canessa; R.C. Marigliano “Adrianea”: Pasquale Antonio Riccio; R.C. Nola Pomigliano D’Arco: Carlo Ciampi; R.C. Ottaviano: Antonio D’Antonio; R.C. Sessa Aurunca: Maria Cresce; R.C. Campagna-Valle del Sele: Maria Manuela Russo. L’introduzione è affidata a Emilio Ciccarelli: Presidente R.C. Giugliano Ager Liternum. Intervengono Vincenzo Maglione (Ceo di DAMOR Farmaceutici); Giuseppe Ceparano (Azienda Vitis Aurunca); Vitis Aurunca: attività agronomica a supporto degli obiettivi di sostenibilità; Maria Trapanese (Presidente Casa Mehari Ats); L’attività di volontariato della Bottega dei Semplici Pensieri. Le conclusioni sono affidate a Emilio Ciccarelli: Presidente R.C. Giugliano Ager Liternum.

Il lavoro ha visto coinvolti: la Farmaceutici DAMOR Spa, la Bottega dei Semplici Pensieri odv onlus, il Rotary Club Giugliano – Ager Liternum e l’azienda agricola Vitis Aurunca. Nel progetto il Rotary Club Giugliano Ager Liternum è supportato a vario titolo dai Rotary Club: Campi Flegrei, Marigliano “Adrianea”, Nola – Pomigliano D’Arco, Ottaviano, Campagna (SA), Sessa Aurunca (CE).

Il progetto ha acquisito il sostegno della Confagricoltura Caserta che ha condiviso le finalità etiche del progetto sostenendo l’azione del R.C. Giugliano – Ager Liternum. L’ODAF Napoli e l’OTACL hanno concesso il loro patrocinio morale all’evento.

Damor Farmaceutici Spa ha sostenuto la produzione di una particolare varietà di grano presso l’azienda Vitis Aurunca allo scopo di estrarre prodotti medicali (fitostimoline). Oltre a quanto necessario per i processi industriali della azienda farmaceutica, la restante produzione di grano è stata conferita gratuitamente alla Associazione Onlus ‘’Bottega dei Semplici Pensieri’’ per la trasformazione (molitura) in farina e successiva produzione di biscotti e pacchetti di farina.

“Il Rotary Club Giugliano – Ager Liternum – sottolinea il Presidente Ciccarelli – ha sempre condiviso e sostenuto i valori etici della azienda agricola Vitis Aurunca, nonché sostenuto la Bottega dei Semplici Pensieri in molte sue attività. Gli agronomi del Club di Giugliano sono fermi assertori della produzione ecosostenibile e della circolarità dei processi agricoli”.

I Rotary Club aderenti al progetto contribuiranno alla distribuzione e vendita dei prodotti finali evidenziando il valore intrinseco (ecosostenibilità, sviluppo territorio, inclusione lavorativa di soggetti con differenti abilità) del prodotto. Gli incassi saranno completamente devoluti alle attività di formazione ed inclusione di ragazze e ragazzi con differenti abilità partecipanti alle attività della Bottega dei Semplici Pensieri.