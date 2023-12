Il Rotary Giugliano per l’inclusione sociale ed il rispetto dell’etica ambientale

Ospitato da Casa Mehari il Rotary Club Giugliano Ager Liternum, con il presidente Emilio Ciccarelli e i soci del Club, ha presentato i risultati del Progetto Distrettuale della Rotary Foundation GRANO SOLIDALE.

L’evento ha visto coinvolti soggetti afferenti ad ambiti diversi, che insieme hanno saputo coniugare utili sinergie per la buona riuscita dell’iniziativa:

la Farmaceutici DAMOR Spa, l’azienda agricola Vitis Aurunca, la Bottega dei Semplici Pensieri odv onlus e il Rotary Club Giugliano – Ager Liternum.

Nel progetto il Rotary Club Giugliano ha acquisito inoltre il sostegno di alcuni Rotary Club del Distretto 2101 (Campania): Campi Flegrei, Marigliano “Adrianea”, Nola – Pomigliano D’Arco, Ottaviano, Campagna (SA) e Sessa Aurunca (CE).

L’Ordine dei Dottori Agronomi di Napoli e l’Ordine dei Tecnologi Alimentari Campania e Lazio hanno concesso il loro patrocinio morale all’evento, caratterizzato dal coinvolgimento del terzo settore in un progetto che ha sposato la ricerca scientifica, la produzione agricola ecosostenibile, il service e la solidarietà sociale.

La Confagricoltura Caserta, con il Commissario avv. Paolo Conte, ha condiviso le finalità etiche del progetto sostenendo l’azione del R.C. Giugliano – Ager Liternum.

L’occasione ha permesso lo scambio di conoscenze, progetti futuri ed ha gettato sicuramente le basi per prossime interazioni tra i soggetti coinvolti.

La splendida serata è stata aperta dal dr. Giovanni Montecatino che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, portando anche i saluti del Governatore del Rotary Campania Ugo Oliviero.

Il Presidente del Rotary Ciccarelli Emilio ha introdotto i vari interventi, manifestando un grande compiacimento per l’ottimo risultato raggiunto grazie ai vari attori coinvolti.

Il Ceo della Damor Farmaceutici dr. Vincenzo Maglione, azienda di eccellenza napoletana in grado di garantire i più alti standard di qualità, efficacia e sicurezza, accompagnato dai suoi più stretti collaboratori, tra cui i figli Barbara e Francesco, ha presentato i risultati del progetto che ha visto l’acquisizione di grano tenero presso l’azienda Vitis Aurunca (fortemente caratterizzata dall’etica dei processi agricoli) finalizzata alla produzione di fitostimoline da estratto acquoso di Triticum Vulgare. Il grano in eccesso è stato donato alla Associazione La Bottega dei Semplici Pensieri (terzo settore).

Nel suo intervento, il dr. Giuseppe Ceparano dell’azienda Vitis Aurunca, ha catturato l’attenzione dei presenti evidenziando il modo in cui la produzione agricola può essere svolta, nella massima trasparenza dei processi, garantendo la perfetta salubrità del prodotto finale, attraverso il rispetto del territorio e dell’ambiente.

La presidente della Associazione La Bottega dei Semplici Pensieri, dr. Maria Trapanese, visibilmente commossa, ha percorso la storia della Associazione e tutte le attività di inclusione svolte, per il grande coinvolgimento dei ragazzi.

Dopo la presentazione del progetto, gli ospiti si sono trattenuti alla cena conviviale organizzata dal Club Rotary Giugliano Ager Liternum.

Di grande impatto emotivo è stato la preparazione del cibo e l’impeccabile servizio eseguito dai ragazzi della “Bottega dei Semplici Pensieri”. Il menù comprendeva anche delle pietanze preparate con la farina prodotta per il progetto.

Il Rotary Club si è dichiarato entusiasta per la riuscita dell’evento, in particolare per la capacità che i vari soggetti hanno avuto nel declinare il proprio ruolo.