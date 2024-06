Il Rotary Club di Napoli premia i Giovani: tra i giornalisti primo Dario Vito, menzioni a Emilio e Dolgetto

Dario Vito, Marianna Emilio e Flavia Dolgetto sono i vincitori della XIII edizione del Premio Giovani Giornalisti bandito dal Rotary Club Napoli con il patrocinio dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti.

Martedì 25 giugno si è svolta la premiazione all’hotel Royal: Dario Vito è l’autore del servizio primo classificato “Alla scoperta di “N’artigiana”, la prima birra prodotta con il sole di Napoli”, diffuso su Italia Uno. Menzioni speciali per le giornaliste Marianna Emilio (servizio tv “Un teatro per tutti”, su Canale 21) e Flavia Dolgetto (“Il riscatto di Aurora – “Salvai mamma dalle botte di papà facendola fuggire in Germania”, pubblicato su carta stampata, dal Corriere del Mezzogiorno). Tre diverse chiavi di lettura della qualità della vita a Napoli, tema portante del concorso, adottate dalla Commissione tecnica di cui fanno parte, accanto a una rappresentanza del Rotary, i responsabili delle principali testate giornalistiche cittadine. I riconoscimenti sono stati consegnati dal presidente Renata Picone insieme con il mentore del premio e presidente incoming del Club, Massimo Franco.

Nel corso della serata sono stati anche attribuiti i premi in memoria del rotariano Rocco Gialanella per le giovani eccellenze nel campo neurochirurgico, Ilaria Bove, e neurologico Emanuele Spina.