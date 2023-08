La Banca centrale russa ha aumentato il tasso di interesse di riferimento al 12% dall’8,5% precedente, dopo aver convocato una riunione straordinaria nella giornata di oggi, per affrontare la questione della svalutazione del rublo. “Questa decisione e’ stata presa per limitare i rischi per la stabilita’ dei prezzi”, ha dichiarato la Banca centrale in un comunicato.