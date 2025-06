Il ruolo della Cina e del Sud Globale nell’ordine mondiale che verrà

In questa intervista viene analizzato il ruolo avuto dalla Cina nelle due guerre mondiali del secolo scorso e nel nuovo ordine internazionale venutosi a creare all’indomani della sconfitta dell’Asse con l’affermazione della leadership Usa e della crescente influenza politica ed economica della Repubblica popolare cinese sugli equilibri strategici mondiali.

Professore Valori, gli atti eroici della Sua straordinaria madre e il Suo contributo alla pace e all’umanitarismo sono noti e meritori della più alta gratitudine. Le saremmo grati se potesse anche menzionare il fronte principale orientale della guerra antifascista, ovvero il teatro cinese, e il contributo determinante della Cina alla vittoria nella guerra mondiale contro il fascismo.

Ringrazio per il ricordo della mia cara madre. Però prima di tutto vorrei ricordare che la Repubblica della Cina il 14 agosto 1917 entrò nella Prima guerra mondiale, dichiarando guerra alla Germania; e subito occupò Qingdao, la più grande base navale tedesca all’estero, situata sulla penisola dello Shandong. E quando la Conferenza di Versailles (18 gennaio 1919-21 gennaio 1920) assegnò all’Impero nipponico le ex basi tedesche dello Shandong, con l’avallo del governo rinunciatario del primo ministro, Qian Nengxun (10 ottobre 1918-13 giugno 1919) e del presidente della Cina, Xu Shichang (10 ottobre 1918-2 giugno 1922), le correnti intellettuali, letterarie e politiche il 4 maggio 1919 indissero in tutto il paese una serie di proteste, alle quali aderirono anche titolari di piccole e medie imprese, nonché operai. Gli organizzatori si rifacevano al Movimento di nuova cultura, nato nel 1915 e sviluppatosi presso l’Università di Pechino, ove si esaltava l’importanza della scienza e della democrazia, respingendo la cultura tradizionale cinese. Il Movimento del 4 maggio, segnò – secondo la storiografia cinese – l’inizio della storia contemporanea.

Per quanto riguarda la Seconda guerra mondiale il 15 agosto 2025 sarà l’LXXX anniversario della sconfitta giapponese. L’invasione, l’aggressione e l’occupazione nipponica di molte parti della Cina, ha comportato innumerevoli crimini di guerra (sperimentazione umana, uso di armi chimiche, omicidi di massa, lavoro forzato, politica sulla schiavitù sessuale, arresti arbitrari, torture indiscriminate, uccisione di persone innocenti, cannibalismo, ecc.). Ovunque andassero i soldati giapponesi, le case e le fabbriche erano distrutte, le risorse e la ricchezza saccheggiate, le donne violentate e le vite delle persone massacrate. La maggior parte delle prove della suddetta brutalità fu distrutta e nascosta dal governo giapponese prima che Tokyo firmasse formalmente la resa il 2 settembre 1945.

Molti storici, e il sottoscritto personalmente, ritengono che il vero inizio della Seconda guerra mondiale si ebbe in Cina nel 1936 e non in Polonia nel 1939 come comunemente si sostiene. Ma andiamo con ordine.

Il 19 settembre 1931 il Giappone attaccò la Manciuria. Il 7 novembre dello stesso anno il Partito Comunista Cinese (fondato dieci anni prima) eresse la Repubblica Sovietica Cinese nello Jiangxi, primo ministro: Mao Zedong (1893-1976). Già dal dicembre 1930 era iniziata di fatto la guerra civile. Cinque campagne di annientamento verso i comunisti volute da Jiang Jieshi si concluderanno nell’ottobre 1933 prostrando i comunisti. Questi dall’ottobre 1934 sino allo stesso mese dell’anno successivo daranno vita alla leggendaria Lunga Marcia dei Diecimila Li (Changzheng) per passare dallo Jiangxi, ormai indifendibile allo Shaanxi. Dodicimila chilometri impervi percorsi dall’Armata Rossa (fondata nel 1927; poi Esercito Popolare di Liberazione). Partirono in 130mila contro 400mila, e arrivarono a destinazione solo in 20mila.

Nel 1936 Jiang Jieshi giunse al culmine del proprio potere controllando 11 delle 18 province cinesi. Però il 7 luglio i giapponesi attaccarono la Cina. E da questa data iniziò effettivamente la Seconda guerra mondiale in cui la Cina (non ancora Repubblica Popolare) dette il contributo di 35 milioni di morti, superiore ai 26 milioni di morti patiti dall’Unione Sovietica, nella guerra mondiale contro il fascismo. Per cui il contributo cinese alla vittoria è stato il più alto fra tutti i Paesi in guerra.

Quali sono le sue idee sull’ordine internazionale nato dal secondo dopoguerra? E il ruolo fondamentale delle Nazioni Unite? E il valore attuale del multilateralismo?

L’ordine mondiale nato dopo la Seconda guerra mondiale, ed entrato in crisi una prima volta il 15 agosto 1971 – con la fine della parità fissa definita con gli Accordi di Bretton Woods (22 luglio 1944), che gli Stati Uniti d’America utilizzarono per far pagare agli europei la loro superinflazione da guerra del Vietnam in parallelo con la costruzione della Great Society di Lyndon Johnson – oggi si basa sulla forza industriale, finanziaria e militare, di Stati Uniti d’America ed Europa, che controllano il capitale di produzione petrolifera, i mercati commerciali, gli insediamenti del dollaro e i corsi d’acqua globali, e costituiscono l’intero ordine mondiale del petro-dollaro, differenziando la Repubblica Popolare della Cina, l’Asia e l’Africa e dividendo il mondo in base alle note considerazioni. O scegli il dollaro o scegli la guerra; ed il dollaro sta soffrendo da molto tempo.

Come in tempi antichi le tribù nomadi bloccavano la Via della Seta e monopolizzavano il commercio tra Oriente e Occidente, gli Stati Uniti d’America e l’Europa stanno frenando e fermando la cooperazione e lo sviluppo dell’intera Asia e dei Paesi in via di sviluppo. Secoli fa, erano una cavalleria della prateria, archi, frecce e scimitarre: oggi è una nave della marina e un sistema finanziario in dollari.

Pertanto, la Repubblica Popolare della Cina e i Paesi produttori di petrolio e in via di sviluppo, sono attualmente alla ricerca di modi per dribblare gli intermediari e fare la differenza. Se c’è un’altra forza potente che può dare garanzie di sicurezza militare e allo stesso tempo offrire fondi e prodotti industriali sufficienti, allora l’intero petrolio può essere liberato dal dominio del dollaro e può commerciare direttamente a confrontarsi con la domanda, nonché persino introdurre nuovi sistemi industriali moderni.

Tenere il petrolio lontano dal dollaro statunitense e dalle guerre e usare il petrolio per la cooperazione, l’assistenza reciproca e lo sviluppo comune sono la voce interiore dell’intero Medio Oriente e dei Paesi in via di sviluppo: una forza che assieme non può essere ignorata nel mondo.

Per cui si auspicano interventi che esprimano una posizione contraria alle guerre tariffarie e alle guerre commerciali, a favore del multilateralismo e contro l’unilateralismo e il protezionismo commerciale. Su queste basi un importante funzionario membri della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo ha sottolineato che, negli ultimi due decenni, la RP della Cina ha sostenuto fermamente il sistema commerciale multilaterale basato su regole, ha praticato un vero multilateralismo, ha partecipato pienamente ai negoziati dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, ha guidato i negoziati in settori quali facilitazione degli investimenti e commercio elettronico, e ha lavorato per le regole dell’OMC al passo con i tempi. La concorrenza deve essere solo leale e basata su regole e leggi. Tal maniera è la norma fondamentale delle relazioni internazionali, in accordo con lo Statuto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite come suo punto di riferimento. Ed appunto un ulteriore passo per un futuro condiviso è migliorare il benessere umano. Occorrono inoltre: scambi culturali per promuovere la conoscenza e l’apprendimento reciproco; lo sviluppo innovativo dell’economia a favore della prosperità comune; garantire la sicurezza internazionale e favorire uno sviluppo ordinato; costruire un sistema di governance globale basato sullo jus gentium, che dall’inizio degli anni Duemila è entrato in crisi; rafforzare l’autorevolezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, i cui documenti sin troppo spesso sono solo carte stracce per alcuni degli stessi findatori dell’ONU e null’altro; far avanzare l’equità e la giustizia affinché si fornisca un approccio pratico e un percorso di pace che sfoci in un reale multilateralismo.

Quest’anno ricorre il 55º anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia, nonché il 50º anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Unione Europea. In tale contesto, La invitiamo a parlare del concetto cinese di Comunità di destino condiviso per l’umanità, con particolare attenzione al significato delle tre Iniziative Globali: quella per lo sviluppo, per la sicurezza e per la civiltà.

Nel Terzo Millennio le tre iniziative globali: per lo sviluppo, per la sicurezza e per la civiltà (su cui mi soffermerò successivamente in particolare), sono portate avanti dai BRICS, che perseguono il concetto di cooperazione aperta e inclusiva e stanno attirando sempre più Paesi a partecipare – ciò dimostra ancora una volta che la grande iniziativa cinese per costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità è corretta e tempestiva. I BRICS oggi rappresentano una piattaforma strategica per la cooperazione tra paesi emergenti e in via di sviluppo; offrono un canale istituzionale per promuovere iniziative a raggio internazionale; rappresentano la voce dei Paesi del Sud del mondo nel riformare e migliorare l’ordine globale; e si propongono come alternativa ai meccanismi dominati dall’Occidente.

Inoltre il modello “BRICS+” espande la rete di partenariato globale e rafforza la solidarietà e la cooperazione tra gli Stati BRICS e ulteriori mercati. Il meccanismo di cooperazione BRICS si conforma al mondo con la tendenza allo sviluppo della multipolarizzazione e della globalizzazione economica, quindi si attende che tali Paesi diano nuovi e maggiori contributi alla promozione della creazione di un nuovo ordine politico ed economico internazionale che sia più giusto, uguale, equo e democratico.

Tutto questo perché il meccanismo di cooperazione BRICS è un’importante piattaforma per la cooperazione. Quanto più il meccanismo di collaborazione BRICS si sviluppa, tanto più esso può rafforzare il potere della pace mondiale e dello sviluppo, e maggiormente sarà in grado di svolgere un ruolo più vasto nella salvaguardia degli interessi di tutti i Paesi compresi quelli dentro o fuori il gruppo e degli Stati in via di sviluppo.

Il Presidente Xi Jinping afferma che l’impulso al miglioramento delle relazioni internazionali globali sostiene il rispetto della diversità delle civiltà mondiali; la promozione dei valori comuni di tutta l’umanità; l’attribuzione di importanza all’eredità del passato e alle innovazioni coeve e future; il rafforzamento degli scambi e della cooperazione internazionale tra i popoli; e la promozione della coesistenza inclusiva, degli scambi e dell’apprendimento reciproco tra etnie e popoli diversi.

Le iniziative perorate dal Presidente Xi Jinping hanno messo radici e stanno inducendo la comunità internazionale nella giusta direzione dello sviluppo comune, della pace e della stabilità a lungo termine. Guardando al futuro, la Repubblica Popolare della Cina – in specie alla vigilia di queste ricorrenze che stiamo ricordando in questa intervista – continuerà a collaborare con tutte le parti per attuare attivamente le proposte, prettamente cinesi, mirate a una comunità mondiale con un futuro condiviso.

Il principio guida del pensiero attuale cinese mirato alle grandi contraddizioni mondiali e alla loro risoluzione può estrinsecarsi nella forma in cui si manifesta oggi la politica estera di Pechino. La comunità di destino condiviso per l’umanità (Rénlèi mìngyùn gòngtóngtǐ) rappresenta il concetto centrale della teoria diplomatica cinese contemporanea. Si basa sull’idea che tutti i Paesi del mondo condividano interessi e destini comuni, in un’epoca di interdipendenza globale. Questo principio guida propone:

un mondo di pace duratura; sicurezza collettiva; prosperità condivisa; inclusività culturale; sviluppo ecologico e sostenibile.

È una visione strategica a lungo termine che mira a superare l’unilateralismo e l’egemonia, proponendo invece una governance globale più equa e multilaterale. Tale principio guida è legato alle predette tre iniziative globali (infra), i cui strumenti operativi mettono in pratica la visione della comunità di destino condiviso:

iniziativa per lo sviluppo globale: essa mira a rilanciare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e a promuovere la cooperazione Sud-Sud in materia di sviluppo sostenibile; iniziativa per la sicurezza globale: essa promuove una sicurezza comune, integrata, cooperativa e sostenibile, opponendosi a logiche da guerra fredda e alle sanzioni unilaterali non approvate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite; iniziativa per la civiltà globale: essa sottolinea il rispetto per la diversità culturale e la necessità del dialogo interculturale, contrastando narrazioni di “scontro di civiltà”.

Questi sono i principali percorsi per attuare concretamente il concetto di comunità di destino condiviso. Nel discorso cinese, il Sud Globale non è visto come un alleato contro l’Occidente, ma quale partner naturale per portare avanti un processo di miglioramento onde superare l’attuale sudditanza economica. I Paesi in via di sviluppo e gli Stati produttori di petrolio diventano i destinatari prioritari e privilegiati delle tre predette iniziative globali. Il Sud del mondo è il nucleo strategico dell’espansione e dell’efficacia dei BRICS. Per cui la Repubblica Popolare della Cina si propone come membro e leader solidale di questi soggetti di diritto internazionale, promuovendo una solidarietà sud-sud per correggere l’asimmetria dell’attuale ordine mondiale nato dopo la Seconda guerra mondiale e basato su padroni e servitori.