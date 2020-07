Il ruolo delle imprese nell’Italia che verrà: al Symbola talk confronto Ermete Realacci-Vincenzo Manes

“Manifesto di Assisi. Il ruolo delle imprese per la coesione sociale e il futuro dell’Italia” è il titolo del prossimo appuntamento promosso dall’associazione Symbola nell’ambito del ciclo L’Italia che verrà. A confrontarsi, giovedì 30 luglio alle ore 11, con il presidente di Symbola, Ermete Realacci, ci sarà Vincenzo Manes, presidente e fondatore di Dynamo Camp e presidente di Intek Group. Protagonista del successivo incontro, giovedì 13 agosto alle ore 18, sarà Giorgio Vittadini, fondatore e presidente della Fondazione per la Sussidiarietà.

Giunto alla sua dodicesima puntata, #Italiacheverrà è un talk settimanale nel quale Realacci ed esponenti della società, dell’economia, della cultura e delle istituzioni si confrontano per ragionare di idee e azioni utili a far ripartire il Paese. Un appuntamento che parte dal Manifesto di Assisi “perché – scrivono gli organizzatori – affrontare insieme e con coraggio la crisi in atto non è solo necessario ma rappresenta un’occasione per rendere la nostra economia e la nostra società più a misura d’uomo e per questo più capaci di futuro”.

Notevole successo hanno intanto ottenuto il Seminario Estivo e il Festival della Soft Economy 2020 promossi da Symbola. I partecipanti, si legge in una nota diffusa dall’associazione sono stati 4500 nelle 10 sessioni di lavoro. “E’ possibile – avvertono gli organizzatori – rivedere tutti gli interventi dei relatori o i video integrali, la rassegna stampa e i materiali, alla pagina dedicata al Seminario Estivo 2020“. Inoltre “nel mese di agosto, i nostri studi e le nostre ricerche rimarranno a disposizione per approfondimenti e spunti di riflessione sul nostro sito e i nostri social”.