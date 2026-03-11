Il ruolo delle Pmi, un libro di Francesco Napoli. Sbarra: Fondamentali per la crescita del Mezzogiorno

Le piccole e medie imprese rappresentano una componente essenziale del sistema economico italiano e stanno offrendo un contributo decisivo alla crescita del Mezzogiorno. Lo ha sottolineato Luigi Sbarra, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, intervenendo alla presentazione del libro di Francesco Napoli, vicepresidente nazionale di Confapi e presidente Confapi Calabria, ospitata nella sede Inail.

Il volume, intitolato “Dalla crisi alla rinascita: le PMI e l’energia del nuovo miracolo economico”, affronta il ruolo delle piccole e medie imprese italiane e le principali sfide che queste realtà affrontano in una fase di trasformazione economica.

Il ruolo delle PMI nel sistema produttivo

Nel suo intervento, Luigi Sbarra ha evidenziato come le PMI rappresentino uno dei pilastri del tessuto produttivo nazionale. Secondo il sottosegretario, queste imprese incarnano lo spirito imprenditoriale dei territori e la capacità dell’economia italiana di adattarsi a contesti economici in continua evoluzione.

Una funzione che assume un valore ancora più rilevante nel Mezzogiorno, dove la struttura economica è storicamente composta da imprese di dimensioni più contenute e fortemente radicate nel territorio.

Sostegno alle imprese e crescita del Sud

Durante l’incontro è stato ribadito che sostenere le piccole e medie imprese significa favorire innovazione, occupazione e coesione territoriale, creando le condizioni per uno sviluppo stabile e duraturo.

Nel corso dell’iniziativa, Luigi Sbarra ha inoltre ricordato l’impegno del Governo guidato da Giorgia Meloni a favore del sistema produttivo, segnalando che la scorsa settimana il Senato ha approvato un intervento normativo finalizzato a rafforzare la competitività delle PMI italiane.