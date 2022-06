Il ruolo delle risorse umane nella “rivoluzione” del mercato del lavoro

Sulle recenti evoluzioni del mercato del lavoro, sulle difficoltà a reperire personale, sulla tendenza al superamento di quell’immobilismo che per lunghi anni ha caratterizzato il Belpaese, occorre senza dubbio una riflessione profonda.

La fenomenologia non riguarda soltanto una categoria: si registrano meccanismi più o meno identici in ogni settore. Per molti il problema potrebbe essere relegato agli stagionali, ma così non è. I settori in affanno sono molteplici, complice anche la tendenza a cambiare di molti lavoratori (anche non necessariamente giovani). E senza dover indagare i complessi meccanismi domanda/offerta ecco che entrano in gioco fenomeni di carattere sociologico assolutamente non trascurabili. In una recente audizione, Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture, ha reso noto che nel recente concorso destinato alla copertura di 320 posti da funzionario amministrativo, le rinunce sono state numerose, fatta eccezione che per i posti con destinazione Sud. È l’avanzare del lavoro ibrido, quel meccanismo per il quale i lavoratori, soprattutto dopo l’impatto del COVID, non sono più disposti a vivere il rapporto di lavoro con quelle rigidità che l’hanno storicamente caratterizzato.

Nello scenario delle Grandi Dimissioni che sta interessando anche il nostro mercato del lavoro, è chiaro quanto per le aziende diventi sempre più importante trasformare il know-how aziendale in vero e proprio vantaggio competitivo, investendo in risorse umane e, soprattutto, nella gestione delle risorse umane.

È proprio su questo che si concentra la guida “La digitalizzazione nella gestione delle risorse umane”, redatta da Alessandra Vernieri, a cura di TeamSystem, con l’obiettivo di orientare il mondo HR verso le sfide del prossimo futuro.

Mai come in questo momento è proprio nella gestione delle risorse umane il futuro delle aziende che, proprio oggi, sono chiamate a investire nelle migliori risorse aziendali, superando il vecchio concetto di lavoratore quale fattore della produzione, supportando i dipendenti, almeno quelli migliori, a salvaguardare la propria identità professionale, a formarsi e a spingersi verso soluzioni innovative, a investire in problem solving e, soprattutto, nella creazione di relazioni durature e solide, fondate sul know-how individuale e aziendale.

La guida, realizzata da TeamSystem, da sempre al fianco di aziende, professionisti e associazioni, ha proprio l’obiettivo di guidare il mondo HR verso l’ineluttabile processo di digitalizzazione. Quest’ultimo, infatti, si propone come fattore abilitante di un nuovo contesto favorevole, ovvero una nuova realtà caratterizzata da un sistema di ricompensa, informativo ed educativo necessario all’efficientamento dei team.

