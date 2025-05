Il Sacro e il Profano, ovvero il potere ecclesiastico e quello temporale

Non sembri strano che, in un momento particolarmente difficile per il mondo intero come l’attuale, si distolga l’attenzione dai fatti terreni per un bel pò di tempo, guardando… in alto. Il riferimento va al Conclave per l’elezione del successore di Francesco, giunto ormai alla vigilia, in quanto l’inizio è stato stabilito per mercoledì 7 di questo mese. Le considerazioni che esso stimola a fare non sono certo di poco conto, ma meritevoli della stessa considerazione rivolta alle tematiche legate al governo di questo mondo. Ieri, come da prassi introdotta e consolidata ormai da secoli, sul tetto della stanza dalla cui finestra si affaccia il Papa per benedire la folla, è stato montato, come previsto dal cerimoniale dell’occasione, l’insostituibile comignolo su cui si é concentrato lo sguardo di chi ha seguito, in presenza o via etere, anche una sola di quelle assise già riunite in circostanze analoghe. Come per prassi originata in tempi remoti, inclusa nel cerimoniale del Conclave sarà quella canna fumaria, visibile dal sagrato, a comunicare al mondo che le Eminenze Cardinalizie hanno individuato chi tra di loro dovrá assumere il ruolo di Capo della Chiesa Cattolica. Più precisamente, dal colore del fumo che essa immetterá nel cielo, si potrà sapere, seduta dopo seduta, se le schede compilate dai Principi della Chiesa convenuti sia stata bastevole al fine di far pronunciare al Cardinale camerlengo la frase fatidica che include l’ Habemus Papam. Sembrerà singolare, ma quella fumata darà il via libera all’Eletto di usare un potere che lascia suoi segni marcati dovunque nel Mondo, sensa soluzione di continuità. Non trascurando il fatto che il Prescelto, al momento dell’ insediamento, assume anche la carica riconosciuta in tutto il pianeta di Capo della Città del Vaticano. Tale è un Pontefice in carica, la precisazione è dovuta in quanto con le dimissioni di Papa Ratzinger sulla faccia della Terra si sono create le premesse perché possano coesistere più vicari di Cristo, fermo restante che quello operativo è uno e uno solo. Per quanto la Città del Vaticano sia lo stato sovrano più piccolo del mondo, il Papa ha voce in capitolo anche su questioni inerenti il funzionamento del globo, in particolare delle situazioni che potrebbero inficiare lo status di pace. Tanto qualora e dovunque esso fosse l’obiettivo di manovre che attentino alla stabilità di ogni parte del mondo. Data importante, mercoledì 7 maggio 2025, che si spera non sia solo…un fuoco di paglia scura che potrebbe aprire la serie più o meno lunga di un certo numero di sedute analoghe. Poichè le cucine del Vaticano sono operate da Chef de Rangue, potrebbe tornare alla mente di uno o più porporati l’espressione che usarono i loro predecessori. Trovandosi a Viterbo, in trasferta per il Conclave in cui venne eletto Papa Gregorio X°, apprezzando la cucina del posto, sgombrararono il campo da ogni dubbio circa la durata della loro permanenza in loco, affermando lapidariamente:”hic manebimus optime” e così fecero. Solo per curiosità: a tutt’ oggi quello è stato il Conclave durato più a lungo da quando San Pietro liberò il suo trono: non sono di tal fatta tutte le altre vicende umane tenute insieme da un’altra frase idiomatica,”repetita juvant”.