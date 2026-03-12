“Il Sacro nell’Arte”, la Collettiva di Anla a Firenze

Roma, 12 mar. (askanews) – La Collettiva “Il Sacro nell’Arte”, organizzata dalla presidenza regionale toscana dell’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, ANLA aps, che si inaugura sabato 21 marzo alle 15.30 nel Convento SS. Annunziata dei Frati Servi di Santa Maria, Chiostro Grande a Firenze, giunge quest’anno alla ventiduesima edizione, premiata anche da una partecipazione senza precedenti: ben 32 artisti in mostra con opere in esclusiva, create per questo evento.

“Non ci siamo mai fermati, neanche nell’anno della pandemia, il 2020, quando fummo costretti a posticipare la manifestazione da marzo ad ottobre”, spiega Fiorenza Ciullini, presidente regionale toscana di ANLA aps che continua: “La Mostra ‘Il Sacro nell’Arte’ è comunione tra la rappresentazione artistica e la dimensione spirituale come massima espressione dell’essere umano. Questa XXII edizione, attraverso il numero sempre più alto ed una qualità sempre più significativa degli artisti espositori, dimostra di essere una delle più partecipate e sentite nella nostra città e non solo. Il tema: “Il Senso dei sensi nella Bibbia”, pensato e studiato da Fra Eliseo Maria Grassi, trova la sua massima ispirazione nei simboli legati ai sensi: tatto, vista, udito, gusto e olfatto che, attraverso le Sacre Scritture, il lettore riscopre anche come simboli, ponte tra il mondo fisico e quello spirituale”.

Molti artisti erano presenti già sin dalle prime edizioni come il Testimonial Antonio Maestrini e tanti altri a cui si sono aggiunte new entry, indispensabili partecipazioni nel dare continuità a questo importante appuntamento che si svolge a ridosso di una ricorrenza tipicamente locale, il Capodanno fiorentino, il 25 marzo Festa dell’Annunciazione, nel Chiostro grande del Convento della SS. Annunziata, la cui Basilica – Santuario è nel cuore dei fiorentini come scrisse padre David Maria Turoldo: “E la domenica è tutta la città che qui si dà convegno. Uno spettacolo con aspetti purtroppo anche abitudinari, inevitabilmente, ma nel profondo sempre sacro e vissuto e indicatore di quanto il Santuario dell’Annunziata sia il centro spirituale della vita di Firenze e di tutta la regione”.

L’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, ANLA aps, evidenzia il valore nazionale della manifestazione. “Con grande soddisfazione ci accingiamo ad inaugurare la ventiduesima edizione della Collettiva ‘Il Sacro nell’Arte'”, sottolinea il presidente nazionale di ANLA Edoardo Patriarca.

“Innanzitutto, per la presenza costante negli anni e per questo ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa. Poi, per il fatto che la Collettiva è diventata un evento culturale centrale nel panorama cittadino fiorentino, come testimonia il magnifico luogo in cui si svolge e la data stessa di apertura, prossima al Capodanno fiorentino; inoltre, da qualche anno, grazie all’equipe regionale toscana di ANLA guidata da Fiorenza Ciullini, la Collettiva sta guadagnando attenzione a livello nazionale. Da ultimo, ma non per importanza, per il significato che ha questa manifestazione. È pensata, voluta e organizzata dai lavoratori anziani di ANLA ed è aperta a tutte e a tutti, senza indicazioni di età, quasi a ribaltare ogni pregiudizio ageista”. Conclude il presidente Patriarca: “La Collettiva ‘Il Sacro nell’Arte’ riesce felicemente, a parer mio, ad essere un’occasione offerta a tutti coloro che hanno sensibilità artistica di cogliere le manifestazioni della bellezza per rielaborarle, attraverso la personale mediazione, e, così arricchite, ridonarle a tutti”.

“In molti hanno concorso alla buona riuscita della Collettiva”, ricorda Fiorenza Ciullini: “Desidero ringraziare Silvia Ranzi, curatrice della mostra, perché la sua conoscenza e professionalità sono da sempre punto fondamentale nell’ottima riuscita della mostra; le istituzioni comunali e regionali e l’Arcivescovado di Firenze per il loro importante contributo; Paola Faellini, Gianfranco Busatti e Tamara Nesi e tutti gli altri componenti del Consiglio Regionale Toscana ANLA, per la loro indispensabile cura e attenzione nell’organizzazione della Mostra”.