La crisi di governo frena il dibattito sul salario minimo e sui contratti. L’idea dell’esecutivo Draghi era di assicurare a tutti i lavoratori di un comparto, come compenso base sotto al quale non si può scendere, quello garantito dal contratto nazionale più diffuso in quel settore. A illustrare la misura è Claudio Lucifora, consigliere CNEL.

