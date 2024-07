Il salernitano Carmine Robustelli nuovo ambasciatore d’Italia a Lussemburgo

Carmine Robustelli ha assunto oggi l’incarico di Ambasciatore d’Italia a Lussemburgo. Lo rende noto la Farnesina. Nato a Scafati (Salerno) l’8 settembre 1963, si laurea in Scienze Politiche presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli nel 1985. In seguito ad esame di concorso, il 15 febbraio 1988 è nominato Volontario nella carriera diplomatica, con specializzazione commerciale. Dopo un primo incarico alla Direzione Generale Affari Economici del Ministero, nel 1992 assume come Secondo Segretario commerciale a Brasilia. Nel 1996 è incaricato delle funzioni di Primo Segretario alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea a Bruxelles. Rientrato al Ministero, dal 2000 è Capo dell’Ufficio Giustizia e Affari Interni della Direzione Generale Integrazione Europea.

Nel 2004 assume come Primo Consigliere commerciale a Buenos Aires. Nel 2008 torna al Ministero per prestare servizio alla Direzione Generale Italiani all’estero e Politiche migratorie come Capo del Centro Visti. Nel 2010 è incaricato delle funzioni di Vice Direttore Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche migratorie e Direttore Centrale per le questioni migratorie e i visti. Nel 2012 è nominato Ambasciatore d’Italia a L’Avana. Nel 2016 rientra a Roma per prendere servizio alle dirette dipendenze del Direttore Generale per l’Unione Europea. Nel 2018 è nominato Inviato Speciale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l’Artico. Nel 2024 è nominato Ambasciatore d’Italia presso il Granducato di Lussemburgo. Nel 2005 è nominato Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.