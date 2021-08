Il salernitano Piero Armenti (“Il mio viaggio a New York”) vince il premio Learn Italy 2021

Piero Armenti, imprenditore originario di Salerno e fondatore della pagina social “Il mio viaggio a New York” (che è anche l’agenzia italiana di viaggi numero 1 nella Grande Mela con sede a Times Square) è il primo a ricevere il Learn Italy International Award 2021, nell’ambito della cerimonia che si svolgerà il 1 Ottobre 2021 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma. Lo annuncia la pagina Facebook di Learn Italy – World. Il riconoscimento – spiega la stessa Agenzia nel post- viene conferito “a personalità che, per motivi professionali o personali, rappresentano l’Italia, il Made In & By Italy e/o l’Italian Way of Life nel mondo”.