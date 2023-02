Il Salotto a Teatro, l’evento curato dalla Crisci torna sabato a Caserta

“Il Salotto a Teatro”, il ciclo di incontri tra i protagonisti della scena e il pubblico, torna sabato 11 febbraio alle ore 17 nel foyer del Teatro Comunale Costantino Parravano. Ospiti di questo nuovo appuntamento saranno gli attori dello spettacolo «Perfetti sconosciuti», di Paolo Genovese in scena al Teatro Comunale da venerdì 10 e fino a domenica 12 febbraio. Con Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Anna Ferzetti, Valeria Solarino. L’evento, aperto al pubblico, è curato dalla giornalista Maria Beatrice Crisci.

“Il Salotto a Teatro”, incontri tra i protagonisti della scena e il pubblico, nasce con lo scopo di contribuire a superare la barriera tra palcoscenico e platea, mettendo in diretto rapporto registi, attori, autori con gli spettatori e con tutti quanti amino il mondo teatrale. Conoscendo la trama dello spettacolo, la sua genesi culturale, le caratteristiche della regia, l’interiore approccio interpretativo degli attori, il pubblico potrà ancora meglio apprezzare la rappresentazione e scorgere cosa ci sia sotto la maschera di scena. Si tratta sicuramente di una bella opportunità artistica e culturale che permette al pubblico di conoscere da vicino gli artisti in scena al Teatro comunale Costantino Parravano. Per info 0823444051.

Si ricorda che da quest’anno a Caserta è attivo anche il servizio navetta Ezio Garage. Chi volesse potrà usufruire del servizio da e per il centro di Caserta chiamando il 328-2153930.