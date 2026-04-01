“Il Salotto di Daniela”: un nuovo spazio televisivo tra cultura, eccellenze e benessere

Debutta il 3 aprile alle ore 22:30 su Canale 95 Capri Event e in contemporanea su SEI TV (canale 82 del digitale terrestre) per la provincia di Salerno, “Il Salotto di Daniela”, il nuovo format televisivo ideato e ￼condotto da Daniela Porcelli, estetical coach e professionista del benessere, che porta in tv un progetto originale dedicato al dialogo, alla cultura e alle eccellenze del territorio.

Il programma si propone come un vero e proprio salotto contemporaneo, dove personalità di rilievo del panorama campano e nazionale condividono esperienze, competenze e storie di successo. Ogni puntata offrirà contenuti di qualità, pensati per unire informazione, intrattenimento e confronto su temi che spaziano dalla salute all’innovazione, dalla cultura all’attualità.

Nella prima puntata saranno ospiti:

Dott.ssa Giovanna Muscogiuri, endocrinologa e ricercatrice;

Emanuele Pisapia, imprenditore e innovatore digitale;

Dott. Luciano Carotenuto, farmacista “digitale”;

Dott.ssa Bianca Iengo, farmacista “solidale”.

La prossima puntata vedranno la partecipazione di grandi nomi come:

Dott. Basilio Angrisani, medico rotariano;

Dott. Luigi D’Amato, medico di medicina generale;

Gianfranco De Rosa, produttore cinematografico;

Francesco Greco, regista;

Gianni Puca, avvocato e scrittore.

La regia del programma è affidata a Gerardo Tucci, mentre Pasquale Turco, editore di Capri Event, cura la produzione e la direzione editoriale.

L’appuntamento sarà settimanale, ogni venerdì alla stessa ora, per accompagnare il pubblico in un percorso continuo di scoperta e approfondimento.

Con “Il Salotto di Daniela”, la televisione diventa uno spazio di dialogo autentico, in cui cultura, innovazione e benessere si incontrano, dando voce a storie ed eccellenze del territorio e non solo.