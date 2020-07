Il saluto del console giapponese a Milano

“ Il 1° maggio dello scorso anno Sua Maestà, il 126° Imperatore del Giappone, è salito al trono, dando inizio alla nuova era Reiwa. La parola “Reiwa” significa “bella armonia” e racchiude l’idea per la quale “la cultura nasce e prospera quando le persone si uniscono in una splendida comunione di animi”. Anche quest’anno proseguirà il nostro impegno affinché la tradizionale amicizia tra il Giappone e l’Italia continui a prosperare in bella armonia. Con l’entrata in vigore dell’Accordo di Partenariato Economico Giappone-UE nel febbraio dell’anno scorso, gli scambi tra i due Paesi sono aumentati notevolmente. I deliziosi vini e formaggi italiani arricchiscono sempre più spesso le tavole dei Giapponesi. Nel 2019 anche il numero dei turisti che hanno visitato il Giappone partendo dall’Italia ha raggiunto la quota record di 160.000. Molti italiani si sono detti entusiasti dell’esperienza del loro primo viaggio in Giappone. In Italia, l’interesse per ogni aspetto della cultura giapponese – penso, ad esempiol alla cucina o all’arte ukiyo-e – aumenta di continuo. In condizioni tanto favorevoli per le relazioni tra i due Paesi, il Consolato Generale continuerà a lavorare, collaborando con tutte le imprese e i residenti giapponesi di Milano e del Nord Italia, per promuovere ulteriormente le relazioni economiche tra Italia e Giappone e per sostenere diversi progetti che potranno contribuire a diffondere la cultura giapponese e a incrementare gli scambi tra i due Paesi. In questo secondo anno dell’era Reiwa, carico di promesse per le relazioni d’amicizia fra il Giappone e l’Italia, dalla fine di febbraio la pandemia causata dal Covid-19 ha investito duramente il Nord Italia. Fino a giugno – e purtroppo l’emergenza non è ancora terminata – si contavano in tutto il Paese circa 240.000 contagiati e 35.000 vittime: una sciagura senza precedenti. Circa l’80% delle persone contagiate è residente nelle otto Regioni del Nord sotto la giurisdizione del Consolato Generale, fra le quali è la Lombardia, dove i danni sono stati particolarmente ingenti. Penso che molti tra i residenti e le imprese giapponesi della Lombardia e di tutto il Nord Italia abbiano attraversato momenti di grande difficoltà. Ha ora preso avvio una nuova fase, caratterizzata dalla ricerca di un equilibrio fra misure di contenimento dell’epidemia e sostegno alla ripresa delle attività sociali ed economiche. Il Consolato Generale continuerà a lavorare per raccogliere e diffondere informazioni relative alle misure di contrasto all’epidemia da coronavirus, offrendo il proprio supporto affinché i cittadini giapponesi residenti nel Nord Italia possano riprendere con serenità la propria vita consueta. Nei mesi trascorsi, le limitazioni agli spostamenti introdotte per contenere la diffusione del Covid-19 hanno mitigato i problemi di sicurezza; ora, tuttavia, con l’allentamento delle regole di distanziamento sociale e con il profilarsi di un periodo di crisi e di grave incertezza economica, diventa necessario prestare attenzione al tema della pubblica sicurezza. A questo riguardo, il Consolato Generale seguiterà a lavorare per raccogliere e diffondere informazioni con precisione e tempestività, continuando a fornire i propri servizi consolari e tutelando i cittadini giapponesi residenti nel Nord Italia. Nonostante ciò che è accaduto, voglio guardare con fiducia al futuro: nei prossimi anni ci attendono eventi internazionali come i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo, posticipati al 2021, l’Expo di Osaka e Kansai nel 2025 e le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026. Anche grazie a questi, sono certo che sapremo rafforzare ancor di più le relazioni tra i nostri due Paesi.“, conclude il suo saluto sul sito della corrispondente sede diplomatica , Yuji Amamiya, Console Generale del Giappone a Milano.