Il San Valentino da Gay-Odin: delizie senza tempo in cacao pregiato

Con le creazioni di cacao criollo della antica Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin dichiarare il proprio amore non è mai stato così semplice e goloso. Con l’approssimarsi della festa degli innamorati le maestranze dello storico opificio partenopeo – che vanta dieci punti vendita tra Napoli, Milano e Roma – si dedicano alla lavorazione di cuori di ogni dimensione: tutti decorati, farciti di creme e incartati a mano come vuole la tradizione.

Segno di galanteria e romanticismo, il cioccolato è un dono da sempre associato all’amore e alla passione. Quello della Gay-Odin in particolare è perfetto per i palati golosi ed esigenti che desiderano lasciarsi conquistare da un prodotto di alta qualità, lavorato in maniera gentile e arricchito con materie prime accuratamente selezionate.

I cuori di San Valentino Gay-Odin sono disponibili in differenti gusti e grandezze: ci sono i Cuori Decorati pensati per essere personalizzati su richiesta dei clienti con dediche e disegni in glassa di zucchero realizzati a mano libera dai maestri decoratori dell’azienda; i Cuori di Cioccolato Foresta raffinate sculture di cioccolato avvolte in sottili rami di Cioccolato Foresta al latte o fondente e i Cuori Pralinati pensati per chi ama unire alla scioglievolezza del cacao la croccantezza delle nocciole di Giffoni. Minimal ed eleganti anche le confezioni regalo, scatoline ripiene di Cuoricini farciti con crema gianduia o alla ghianda ricoperti da una sottile sfoglia di cioccolato fondente e avvolti in carta stagnola rossa. Infine le intramontabili Tavolette di cioccolato della casa che, in omaggio agli innamorati di tutta Italia, si vestono a festa con estratti di canzoni, frasi d’amore e aforismi pensati per conquistare proprio tutti.

In occasione di San Valentino sulle pagine social della Gay-Odin verrà lanciato “L’amore nel tempo”: uno storytelling pensato per coinvolgere il pubblico attraverso call to action che invitano il pubblico a raccontare le proprie esperienze amorose al fine di riscoprire tutte le storie che si celano dietro ad un bacio, una dichiarazione, un incontro e soprattutto ad un regalo di cioccolato.