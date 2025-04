Il Sannio Consorzio Tutela Vini protagonista al Vinitaly 2025: esporranno 34 cantine della provincia di Benevento

Il Vigneto Sannio con i suoi vini dalla storia millenaria sarà ancora una volta presente al Vinitaly, previsto dal 6 al 9 aprile prossimo a Verona, presso il Padiglione Campania – Area Sannio – Stand 85-86. All’importante appuntamento fieristico europeo del vino, giunto alla 57esima edizione, esporranno 34 cantine della provincia di Benevento, territorio leader nel comparto vitivinicolo della Campania, con diecimila ettari vitati, 7900 imprenditori attivi nella viticoltura, circa 100 imbottigliatori per oltre 1.000.000 di ettolitri di vino prodotto, 3 diverse denominazioni DOP, 1 IGP per oltre 60 diverse tipologie di vino.

Il Sannio Consorzio Tutela Vini, per far conoscere al mondo dei professionisti di settore l’autenticità dei vini sanniti, ha programmato nello spazio Casa Sannio tutta una serie di attività con l’obiettivo di promuovere il Sannio beneventano come destinazione di riferimento per l’enoturismo sostenibile e consolidare l’identità dei vini a Indicazione Geografica (IGT e DOP). A ciò va aggiunto, inoltre, la presentazione dell’impegno delle aziende sannite verso modelli produttivi sostenibili e l’adozione dei sistemi di tracciabilità su tutte le produzioni locali a garanzia dei consumatori. Un’occasione, quindi, molto utile per far conoscere il dinamismo del Sannio vitivinicolo e le sue strategie nel segno della valorizzazione del territorio e della sostenibilità delle produzioni, comparto locale sempre più caratterizzato da un rinnovato entusiasmo e l’adozione di nuove tecniche di conduzione agricola.

“Il Sannio Consorzio Tutela Vini – afferma Libero Rillo, Presidente del sodalizio – si presenta al Vinitaly 2025 con una formula un po’ diversa, uno spazio, casa Sannio, dove poter conoscere ed esplorare un territorio ricco di arte, cultura, vino, prodotti tipici di altissima qualità. Il tutto in un contesto all’insegna della condivisione con i potenziali ospiti e amici del territorio, in ottica di destinazione enoturistica.

“Il Vinitaly – aggiunge – con tutte le sue problematiche legate soprattutto alla sua posizione troppo all’interno di una città e con poche strade di accesso, rimane comunque l’appuntamento per noi produttori di vino più importante al mondo. Il Wine Paris di Parigi è in grande crescita ma è comunque una fiera giovane, il ProWine nell’edizione 2025 ha avuto un grandissimo calo e quindi il Vinitaly rimane senza ombra di dubbio un evento irrinunciabile. Il Sannio Consorzio Tutela Vini con le sue aziende è pronto ad accogliere nella maniera più consona quanti vorranno venire a farci visita”.

Nei giorni della fiera, Casa Sannio offrirà diverse opportunità di partecipazione e networking. Si partirà da una proposta espositiva immersiva per valorizzare l’enoturismo (con mappe interattive), la sostenibilità (con esempi di pratiche virtuose) e la tracciabilità (con dimostrazioni del sistema di certificazione). Poi, toccherà alle presentazioni e un approfondimento delle Indicazioni Geografiche tutelate: Sannio DOC, Falanghina del Sannio DOC, Aglianico del Taburno DOCG, Benevento IGT. Spazio in seguito agli incontri sui progetti di enoturismo, sulle iniziative per la sostenibilità nel settore vitivinicolo sannita Sannio Sustainability e sull’innovativo sistema di tracciabilità, sui progetti Sannio Academy (centro di formazione sulla cultura sannita) e Sannio Wines Experience (educational tour nel Sannio per giornalisti).

E ancora, la presentazione dei pacchetti turistici realizzati in collaborazione con il tour operator Rotolando Verso Sud, e la partecipazione al programma Vinitaly Tourism il 9 aprile, incontri B2B dedicati al turismo enogastronomico. Per chiudere, infine, con SANNIO VR KIOSK, presentazione di un tour virtuale del Sannio grazie alla collaborazione con winestour.it, un’esperienza interattiva con ricostruzioni 3D e video immersivi per scoprire la bellezza del Sannio.